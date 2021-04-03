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Irak, Lübnan'dan petrol karşılığında sağlık hizmeti alacak

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan ile Iraklı mevkidaşı Hasan et-Temimi, Lübnan'ın, Irak petrolüne karşılık sağlık hizmeti vermesine olanak sağlayan genişletilmiş iş birliği anlaşmasını imzaladı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 10:15
Irak, Lübnan'dan petrol karşılığında sağlık hizmeti alacak
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Başkent Beyrut'taki Lübnan Sağlık Bakanlığı binasında düzenlenen imza töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Hasan, ülkeyi ziyaret eden Irak heyetine, Lübnan'daki sağlık kurumlarının sunduğu gelişmiş ve ileri düzey sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verildiğini söyledi.
Hasan, iki ülke arasında 2019'da imzalanan sağlık alanında iş birliği anlaşmasına "Irak petrolüne karşılık Lübnan'ın sağlık hizmeti sunmasını" öngören ek bir madde eklendiğini belirtti.
Iraklı Bakan Temimi ise anlaşmanın genişletilmesinin, Irak'ta sağlık sektörünün, Lübnan'da ise ekonominin canlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

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Temimi, "petrol karşılığında sağlık hizmeti" maddesinin aktive edilmesi için Lübnan Sağlık Bakanı ile diğer bakanların Bağdat'ı ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.
Irak sağlık kurumlarında sunulan hizmet kalitesinin düşük olması, yüzlerce kişiyi tedavi amacıyla yurt dışına çıkmaya zorluyor. Uzun süredir ekonomik kriz içindeki Lübnan'da ise hem petrol hem de elektrik sıkıntısı yaşanıyor.
İki ülke, 2019'da sağlık turizmi, Lübnanlı uzmanlar tarafından Irak'ta modern hastanelerin yönetimi ve sağlık personelinin eğitimi alanında iş birliği anlaşması imzalamıştı.
 

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Son Güncelleme: 03.04.2021 10:21
Anahtar Kelimeler:
Sağlık HizmetiPetrolLübananIrak
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