Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama yaptı.
MSB, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" sözlerine de yer verdi.
Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama yaptı.
MSB, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" sözlerine de yer verdi.