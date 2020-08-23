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Irak'ın Halepçe kentinde göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi

6 kişi yaralandı

23 Ağustos 2020 Pazar 12:42
Irak'ın Halepçe kentinde göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi
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Irak'ın Halepçe kentinde bir grup gösterici hükümet ve siyasi partilere ait binaları ateşe verdi, çıkan arbedede biri polis 6 kişi yaralandı.  
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kendilerini "hükümet karşıtı göstericiler" olarak tanımlayan bir grup, dün akşam saatlerinde Halepçe kent merkezinde, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile kaymakamlık, belediye ve trafik müdürlüğüne ait binalara taş atarak saldırdı. 
Göstericilerin, taşlı saldırı sonrası ateşe verdiği belediye binası ve trafik müdürlüğüne ait binalarda büyük hasar meydana geldi. 
Halepçe Belediye Başkanı Kwestan Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin KDP binasına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Binalara saldırılar sırasında gösterici grup ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede biri polis 6 kişi yaralandı.

KELAR'DA KAYMAKAMLIK BİNASI ATEŞE VERİLDİ 
Halepçe ile eş zamanlı Süleymaniye vilayetine bağlı Kelar ilçe merkezinde de kaymakamlık binası ateşe verildi. 

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Yerel basına konuşan Kelar Kaymakamı Herdi Serkeft, hizmet binasının bir kısmı ile 2 resmi aracın yandığını aktardı. 

BARZANİ'DEN "PROVOKATİF EYLEM" TEPKİSİ 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin, olayların ardından Halepçe Valisi Azad Tevfik ile telefonda görüşerek kentteki durum hakkında bilgi aldığı belirtildi. 
Başbakanlık sitesinden yapılan açıklamaya göre, Barzani, hükümet ve siyasi partilere ait binalara saldırıyı "provokatif eylem" olarak tanımladı.
Göstericilerin barışçıl bir şekilde eylem yapmaya hakları olduğunu belirten Barzani, "Ancak kamu malına saldırıp yakmak suçtur. Failler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." dedi. 

 

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Son Güncelleme: 23.08.2020 12:59
Anahtar Kelimeler:
HalepçeIrak
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