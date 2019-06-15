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Irak'ın en büyük askeri hava üssüne havan saldırısı

Irak'ın en büyük askeri hava üssüne havan saldırısı

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Irak'ın en büyük askeri hava üssüne havan saldırısı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ülkenin en büyük askeri hava üssüne havan topuyla saldırı düzenlendi. 

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Salahaddin vilayetinde yer alan "Beled Hava Üssü'"ne dün gece üç havan topunun isabet ettiği belirtildi. 

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Havanların düştüğü bölgede yangın çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, saldırıda herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı kaydedildi. Öte yandan ABD merkezli Arapça yayın yapan Al Hurra-Irak televizyon kanalının haberinde ise saldırının düzenlendiği hava üssünde ABD'li askeri danışmanların bulunduğu belirtildi. 

Irak Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının da konuşlandığı Irak'ın en büyük askeri hava üssü Beled, başkent Bağdat'tan 64 kilometre mesafede yer alıyor.

Bağdat'ın merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınındaki bir eve de dün gece bir katyuşa roketi atıldığı bildirilmişti.


 

Son Güncelleme: 15.06.2019 15:13
Anahtar Kelimeler:
ırak Havan Saldırısı
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