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Irak Dışişleri Bakanı: “ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir“

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgede "yıkıcı bir savaş"ın patlak verebileceği uyarısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanı: “ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir“

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, İran ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgede "yıkıcı bir savaş"ın patlak verebileceği uyarısında bulundu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 14:06
Irak Dışişleri Bakanı: “ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir“

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Belçikalı mevkidaşı Philippe Goffin ile görüştü. 
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hekim, Belçika Dışişleri Bakanı ile "Washington ve Tahran arasında yükselen tansiyonu düşürmenin yollarını" ele aldıklarını söyledi.
İran ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgeyi yıkıcı bir savaşa sürükleyebileceğini vurgulayan Hekim, "Irak, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması için sarf edilen tüm çabalara destek veriyor." dedi.

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Belçikalı Bakan Goffin ise ülkesinin Irak'a desteğini ifade ederek, "Irak'ın istikrarı bizim için önemli." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Goffin'i başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda kabul etmiş, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin imarı için Belçika'nın katkısının önemini vurgulamıştı.
 

Son Güncelleme: 03.02.2020 17:39
Anahtar Kelimeler:
Irak Dışişleri BakanıABD-İran Gerginliği
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