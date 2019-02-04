Irak Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a: İran'ı gözetlemek için bizden izin almadınız

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Trump'ın ülkesiyle alakalı söylediği sözleri eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Salih, Trump'ın "Suriye ve Afganistan'tan çekileceğiz. Ancak İran'ı gözetlemek için Irak'ta asker bırakacağız" sözlerine karşılık "Trump' İran'ı gözetlemek amacıyla Irak'ta ABD askerlerini bırakmak için bizden izin almadı.' dedi.

Cumhurbaşkanı Salih "ABD ve Irak askerleri yapılan anlaşma gereği terörizmle mücadele için ülkede yer almaktadır. Ve bu anlaşmaya bağlı kalacağız." diye konuştu. Washington yönetimine hitaben 'kendi sorunlarınızla Irak'a yük olmayın diyen' Salih "Amerika Birleşik Devletleri büyük bir güç. Kendi öncelikli siyasetinizi burada sürdüremezsiniz. Çünkü burada yaşayan biziz." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı, "İran ve diğer komşularımızla iyi ilişkilerde bulunmak bizim için elzemdir" diye konuştu.

Berhem Salih geçtiğimiz ay İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i Bağdat'ta konuk etmiş, İran ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı için gerekli olduğunu söylemişti.