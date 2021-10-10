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Irak bugün sandık başına gidiyor

Siyasi tıkanıklık ve ekonomik krizin yaşandığı Irak'ta halk bugün sandık başına giderek oy kullanacak. Sandıklar sabah 07:00'de açılacak, akşam saat 18:00'de kapanacak. Seçim sonuçlarının 24 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

10 Ekim 2021 Pazar 08:30
Irak bugün sandık başına gidiyor

Irak'ta bugün 2003 ABD işgali sonrası 5'incisi gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3 bin 249 aday yarışıyor.

Adayların 951’i kadınlardan oluşuyor. 789’u bağımsızlardan oluşan adayların geri kalanı ise siyasi parti ve koalisyonlar içerisinde yarışa katılıyor.

Özel oylamaya katılım yüzde 69

Bugün Irak'ta seçim sandıkları sabah 07:00'de açılacak, akşam saat 18:00'de kapanacak. Seçim sonuçlarının 24 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

Cuma günü yapılan "özel oylama" kapsamında ise güvenlik güçleri, iç sığınmacılar ve mahkumlar oylarını kullanmıştı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, özel oylamaya katılım oranını yüzde 69 olarak açıklamıştı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de, özel oylamanın genel oylama için başlangıç ve fırsat olacağını açıklamıştı.

Ülkedeki seçim blokları

Eski Bakan ve İran’a yakın Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu en büyük Şii siyasi güç olarak seçime katılırken, eski Başbakanlardan Nuri Maliki’nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu da bu seçimlerde yarışa giren diğer bir Şii yapı.

Şii siyasi ve dini lider Ammar Hekim ve eski Başbakan Haydar İbadi liderliğinde kurulan “Ulusal Devlet Güçleri” adlı koalisyon da üçüncü Şii siyasi yapı olarak seçimlerde boy gösteriyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’a bağlı “Sadr Grubu” adlı seçim bloku da seçimlere katılan diğer büyük Şii grup olarak biliniyor.

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Türkmenler tek seçim ittifakıyla seçimlere katılıyor

Sünniler ise iki büyük ayrı seçim koalisyonuyla seçimlere hazırlanıyor. Bunların ilki Meclis Başkanı Muhammed Halbusi’nin başında olduğu Takaddum (İlerlemek) Koalisyonu, diğeri de Sünni iş adamı ve siyasetçi Hamis Hançer’in liderliğini yaptığı Azim Koalisyonu.

Kürt siyasi hareketine önderlik eden partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tek başına seçime girerken, ikinci güçlü Kürt partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği ise Goran Hareketi ile ittifak oluşturarak seçime katılma kararı aldı.

Türkmenler de, Kerkük'te ilk defa tüm siyasi partilerin katılımıyla tek seçim ittifakıyla 10 Ekim seçimlerine katılıyor.

AB ve BM'den gözlemciler

Başkent Bağdat’ın sokakları seçim adaylarının posterleriyle donatılmış durumda. Ülkenin diğer kentlerinde de benzer durum söz konusu. Eski seçimlerin aksine bu seçimlerde seçim propagandası 3 ay önce başlatıldı.

Yeni seçim yasasına göre, eskiden 18 olan seçim bölgesi 83’e çıkarıldı. Bu durumun bağımsız adayların önünü açması bekleniyor.

Bu seçimlerde uluslararası gözlemciler de yer alacak. Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamada, Irak Yüksek Seçim Komiserliği’nin talebi üzerine ülkeye seçimleri izlemek için heyet gönderileceği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert de, 877 yerel ve uluslararası gözlemcinin seçimleri izleyeceğini açıklamıştı.

Irak’ta Ekim 2019’da uzun yıllardır süren olumsuzluklar ve kötü düzene karşı patlak veren geniş halk protestoları sonrası Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak İstihbarat Servisi Başkanı Mustafa el-Kazımi liderliğinde kurulan hükümet ise göstericilerin talepleri doğrultusunda erken seçimlerin 10 Ekim tarihinde yapılacağı kararı almıştı.

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