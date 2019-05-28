Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin  yeni başkanı Neçirvan Barzani

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Meclisi, Neçirvan Barzani'yi oy çokluğuyla yeni başkan olarak seçti.

Mecliste, bölgesel başkanlık için düzenlenen ve 81 milletvekilinin hazır bulunduğu olağan oturumda, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Barzani 68 oy alarak bölgesel başkan seçildi.

Toplam 5 adayın yarıştığı seçimde KDP'nin koalisyon hükümet ortağı ve kısa bir süre önce stratejik anlaşma imzaladığı Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) sürpriz bir şekilde oturuma katılmayarak başkanlık seçimini boykot etti.

KYB Sözcüsü Şeyh Latif Ömer, Süleymaniye kentinde düzenlediği basın toplantısında, Kerkük'te yeni bir valinin seçilmemesi ve imzalanan anlaşma konusunda KDP'den herhangi bir iyi niyet adımı gelmemesi üzerine oturumu boykot ettiklerini söyledi.

Ömer, KDP'yi bölgede tek taraflı siyaset yürütmekle suçladı.Oturuma, KYB'nin yanı sıra muhalefet cephesindeki Yeni Nesil Hareketi milletvekilleri de katılmadı.

KDP, Eylül 2018'deki milletvekili seçimlerinden 45 milletvekili ile birinci parti olarak çıkarken, daha önce elinde bulunan başkanlık ve başbakanlık makamını korumayı başarmıştı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Meclisinde 111 milletvekili bulunuyor.