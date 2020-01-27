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Irak Başbakanı ABD Büyükelçiliği'ne füze isabet ettiğini duyurdu

 Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

Irak Başbakanı ABD Büyükelçiliği'ne füze isabet ettiğini duyurdu

 Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıkladı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 08:50
Irak Başbakanı ABD Büyükelçiliği'ne füze isabet ettiğini duyurdu

Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Abdulmehdi, "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi. 

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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiği bilgisine ise yer verilmemişti.


 

Son Güncelleme: 27.01.2020 12:33
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ABD Büyükelçiliğine Füze Isabet EttiAdil Abdulmehdi
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