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Iphone'un tasarımcısı Apple'a veda ediyor

Iphone'un tasarımcısı Apple'a veda ediyor

28 Haziran 2019 Cuma 07:34
Iphone'un tasarımcısı Apple'a veda ediyor

Apple'nin iPhone, iMac ve iPod gibi birçok ürünlerinin tasarımlarında imzası bulunan tasarımcı Jony Ive, 27 yıldır çalıştığı Apple'dan ayrılma kararı aldı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Apple'nin birçok ürününün tasarımcısı olan ve şirketin kurucusu Steve Jobs ile uzun yıllar birlikte çalışan Jony Ive, kendi şirketini kurmak amacıyla 27 yıllık Apple kariyerine yıl sonunda son verecek.

Ive'nin imzasının bulunduğu Apple ürünleri arasında 1998 yılında tanıtılan iMac, 2001 yılında tanıtılan iPod, 2007 tanıtılan iPhone, 2008 yılında tanıtılan Mac Book Air, 2010 yılında tanıtılan iPad, 2015 yılında tanıtılan Apple Watch, 2016 yılında tanıtılan Air Pods ürünleri bulunuyor.

Apple'nin patronu Tim Cook, Ive'ninApple'daki rolünün yadsınamayacak derecede önemli olduğunu belirtti.

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 "STEVE JOBS'UN RUH EŞİ"

Apple'nin finansal açıdan sıkıntı yaşadığı 1996 yılında şirketin tasarım stüdyosunun şefi görevine getirilen Jony Ive, oluşturduğu ürün tasarımlarıyla şirketin büyümesinde etkin rol oynadı.

Apple kurucusu Steve Jobs'un "Apple'daki ruh eşim" olarak tanımladığı Ive, 30 yıla yaklaşan Apple kariyerinde sayısız proje gerçekleştirmenin ve kalıcı eserler ortaya koymanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Apple'da bir tasarım kültürü oluşturmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Ive'nin yeni kuracağı tasarım şirketi "Love From"un ilk müşterisi Apple olacak. Şirketin, Kaliforniya merkezli olması ve giyilebilir teknolojilere odaklanması bekleniyor.

Steve Jobs'un ölümü sonrası tasarımcı Ive'nin şirketin yönetiminde ön plana çıkacağı spekülasyonları gündeme gelse de bu durum gerçekleşmemişti.

Son Güncelleme: 28.06.2019 11:34
Anahtar Kelimeler:
Iphone Jony Ive
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