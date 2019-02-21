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İnternetten tanışıp evine davet ettiği adam tarafından ölümüne dövüldü

İnternetten tanışıp evine davet ettiği adam tarafından ölümüne dövüldü

21 Şubat 2019 Perşembe 10:08
İnternetten tanışıp evine davet ettiği adam tarafından ölümüne dövüldü

57 yaşında bekar anne Elaine Caparroz, internetten tanışıp evine davet ettiği 27 yaşındaki Vinicius Serra tarafından ölümüne dövüldü.

Brezilya Rio de Janeiro'da 1 çocuğuyla birlikte yaşayan 57 yaşındaki bekar kadın, 8 ay boyunca internetten konuştuğu 27 yaşındaki Vinicius Serra'yı, ilk kez evine davet etti ve felaketi yaşadı.

Elaine Caparroz, ilk buluşmada evine davet ettiği genç adamla önce cinsel ilişkiye girdi. Koltukta uyuyakalan kadın, bir anda hayatının şokunu yaşadı.

Cumartesi öğlen saatlerinde evine gittiği zavallı kadını, ilişki sonrası 4 saat boyunca aralıksız bir şekilde dövmeye başladı.

Hasar görmüş mobilyalar, kan içinde kalan duvar ve parkeler saldırının büyüklüğünü, zavallı kadının oradan oraya sürüklendiğini çok net gösteriyordu.

Saldırgan Vinicius Serra, psikolojik sorunları olduğunu belirterek, içindeki dürtünün kadını dövmesine neden olduğunu öne sürdü.

Komşuları zavallı kadının çaresiz çığlıklarını duyunca müdahale etti ve binanın güvenlik görevlilerini aradı. Daireye girdiler ve sapkın genç kaçmaya çalıştı.

Elaine Caparroz'un yüzündeki pek çok kemik kırıldı.

Göz çukuru kemikleri, burnu ve dişleri de kırılanlar arasındaydı. Kadına 40'tan fazla dikiş atıldı. Kollarından ve bacaklarından defalarca ısırıldı.

Saldırıya uğrayan Elaine Caparroz: Uzun süredir çevrimiçi konuştuk ve arkadaşlığımızın gerçekten iyi bir şeye dönüşeceğini düşündüm. Onu daireme davet ettiğimde kendimi rahat ve güvende hissettim. Onu konuşmamızdan tanıdığımı sanıyordum. Birlikte sarılmamızı sağlayacak şekilde omzunda uzanmamı istedi. Kendimi savunmaya çalıştım ama bana attığı her yumrukla öleceğimi düşündüm.

Son Güncelleme: 21.02.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
Internet Dayak
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