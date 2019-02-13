İnternette kadınları taciz eden ünlü gazeteciler görevden alındı

Fransa'da aralarında tanınmış gazetecilerin de yer aldığı bir grubun Facebook üzerinden organize olarak kadınlara yönelik yıldırıcı siber tacizlerde bulundukları ortaya çıktı. Liberation gazetesinin skandalı habeleştirmesinin ardından birçok kadın yazar ve gazeteci söz konusu grup ile yaşadıkları kötü deneyimlerini dile getirdi.

Onlarca deneyimli Fransız gazeteci, 2009-2012 yılları arasında Facebook'ta kurdukları özel grup aracığıyla, kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle işlerinden atıldı.

2009'da Ligue du LOL (LOL cemiyeti) adı altında kurulan özel Facebook grubundaki erkekler organize bir şekilde hedef gösterilen bazı tanınmış kadınlar hakkında tecavüz şakaları, müstehcen montajları sosyal medya üzerinden yayayarak, kadınlara yönelik yıldırıcı siber tacizlerde bulunmuştu.

Haberin ortaya çıkmasıyla, eski Liberation çalışanı Vincent Glad, Twitter'den yayınladığı uzun bir özür mesajında, LOL grubunun kurucusu olduğunu itiraf ederek, "Böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu ve bundan dolayı üzgün olduğunu" ifade etti.

Glad yayınladığı mesajda, “Bu grubu kurarak bir canavar yarattığımın farkına varmadım, incittiğim herkesten özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Aktif bir şekilde grupta yer aldığı öğrenilen diğer bir Liberation gazetecisi Alexandre Hervaud da sosyal medyadan yayınladığı özür mesajında, "Bu süre zarfında incittiğim, kırdığım herkesten özür dilerim, akıllı bir şey değildi, tekrarı olmayacak" dedi.

Bir başka özür de, Inrocks sitesinin genel yayın yönetmeni olan David Doucet'den geldi. Zamanında, sunucu Florence Porcel'e kötü bir telefon şakası yaptığını itiraf eden Doucet paylaştığı özür metninde "Yapmış olduğu davranışın çirkinliğini bugün idrak edebildiğini" söyledi.

Liberation bu iki gazeteci hakkında iç soruşturma başlattığını duyurdu. LOL grubunda bir çoğu iletişim ve reklam sektöründen 30 kadar Parisli redaktörün bulunduğu iddia ediliyor.

'Kaybedenler grubu'

Skandalın patlak vermesiyle birlikte bire bir özür mesajları gelirken, sosyal medyada birçok kişi "gazetecilerin özürlerinin samimi olmadığını ve zorda kaldıkları için bu açıklamaları yaptıklarını" ileri sürdü.

Dijital Gelişmelerden Sorumlu Fransız Bakan Mounir Mahjoubi ise, "LOL cemiyeti üyelerini kaybedenler grubu" olarak niteledi. Mahjoubi, "Bu insanlar yaptıkları şakaların nelere sebep olduğunu, insan hayatlarına bıraktıkları izlerin farkın değiller" diye konuştu.

LOL ne demek?

Sosyal medyada özellikle yorumlarında sıkça kullanılan LOL kısaltması İngilizce'deki "Laughing Out Loud" benzetmesinin ilk harflerinden oluşuyor. Tam anlamı ise "sesli güldüm" demek.