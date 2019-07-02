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"ınstex Nükleer Anlaşmanın Sakat Çocuğu"

İRAN BAŞSAVCISI MUHAMMED CAFER MUNTAZERİ, ÜLKESİNE YÖNELİK ABD YAPTIRIMLARININ AŞILMASI, AVRUPA ÜLKELERİNİN İRAN İLE TİCARETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN OLUŞTURULAN ÖZEL ÖDEME MEKANİZMASI INSTEX\'İ

"ınstex Nükleer Anlaşmanın Sakat Çocuğu"

İRAN BAŞSAVCISI MUHAMMED CAFER MUNTAZERİ, ÜLKESİNE YÖNELİK ABD YAPTIRIMLARININ AŞILMASI, AVRUPA ÜLKELERİNİN İRAN İLE TİCARETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN OLUŞTURULAN ÖZEL ÖDEME MEKANİZMASI INSTEX\'İ

02 Temmuz 2019 Salı 11:01

İRAN BAŞSAVCISI MUHAMMED CAFER MUNTAZERİ, ÜLKESİNE YÖNELİK ABD YAPTIRIMLARININ AŞILMASI, AVRUPA ÜLKELERİNİN İRAN İLE TİCARETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN OLUŞTURULAN ÖZEL ÖDEME MEKANİZMASI INSTEX'İ "NÜKLEER ANLAŞMANIN SAKAT ÇOCUĞU" OLARAK NİTELENDİRDİ

İstanbul, 2 Temmuz 19 : İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması, Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'i "nükleer anlaşmanın sakat çocuğu" olarak değerlendirdi. 

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Muntazeri, "Avrupa bu sakat çocuğu bize dayatıyor. Fakat inşallah (İranlı) yetkililer nükleer anlaşmanın sakat çocuğunu kabul etmeyeceklerdir." dedi.    

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ABD'nin sözünden döndüğünü ve bazı ülkelerin sözlerini yerine getirmediklerini İranlı yetkililerin göz önünde bulundurması gerektiğini dile getiren Muntazeri, halkın ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu bunun aşılması için ele verilmesinin öneminin altını çizdi.   

INSTEX İRAN'IN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADI

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, cuma günü, INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını duyurmuştu.

Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, söz konusu mekanizma kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından İran'ın hesabına 4 milyon Avro yatırılmasıyla ilgili değerlendirmesinde, petrol parasının yatırılamadığı bir INSTEX mekanizmasının İran'ın ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini belirtmiş, "3-4 milyon dolar veya avro yatırılmasının bu mekanizmanın işlemesi açısından bir anlamı yoktur. Petrol paraları yatırılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi ise, söz konusu mekanizmanın İran'ın taleplerini karşılamadığını belirtmişti. 

(AA/AK/HÖ)

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