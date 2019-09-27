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Instagram’dan Sonra Facebook Da ‘like’ları Gizleyecek

İstanbul, 27 Eylül 19 (TAK): Sosyal medya platformu Facebook da Instagram’ı takip ederek beğeni sayısını gizleyemeye hazırlanıyor. Deneme Avustralya\'da bugün başlatıldı.

Instagram’dan Sonra Facebook Da ‘like’ları Gizleyecek

İstanbul, 27 Eylül 19 (TAK): Sosyal medya platformu Facebook da Instagram’ı takip ederek beğeni sayısını gizleyemeye hazırlanıyor. Deneme Avustralya\'da bugün başlatıldı.

27 Eylül 2019 Cuma 13:49
Instagram’dan Sonra Facebook Da ‘like’ları Gizleyecek

İstanbul, 27 Eylül 19 (TAK): Sosyal medya platformu Facebook da Instagram’ı takip ederek beğeni sayısını gizleyemeye hazırlanıyor. Deneme Avustralya'da bugün başlatıldı.

Sosyal medyadaki mükemmeliyet baskısı, platformların bu konuda teker teker harekete geçmesine neden oluyor.

Instagram’ın ardından konuyla ilgili adım atan Facebook, Avustralya’da başlattığı denemede, paylaşımların beğeni sayılarını ve aldığı yorumları gizlemeye başladı. Kullanıcılar, sadece kendi paylaşımlarının ne kadar beğeni aldığını görebilecek.

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Platformun Avustralya ve Yeni Zelanda Sorumlusu Mia Garlick, sosyal baskıyı azaltmak adına bu karar aldıklarını söyledi. Garlick, “Bu, denklemden sayı faktörünün çıkarılmasıyla ilgili. Böylece insanlar like’lar ya da tepkiler yerine etkileşimlerinin ve içeriklerinin kalitesine odaklanabilecek” dedi.

Garlick, bu değişiklik için akıl sağlığı uzmanlarına ve zorbalıkla savaşan gruplara danıştıklarını da belirtti.

Instagram, temmuz ayından beri Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda’da beğenileri gizliyor.

Bu hamle pek çok kişi tarafından alkışlansa da, ‘like’ları profesyonel işe dönüştürmüş sosyal medya fenomenleri tarafından tepkiyle karşılanıyor.

(SPUTNİK/FG)

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