banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99363
ALTIN
256.289
DOLAR
5.6240
STERLİN
7.0726
EURO
6.3456
1 gün tutuklu kalacak
1 GÜN TUTUKLU KALACAK
Tutuksuz yargılanacaklar
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Tatile uyuşturucu ile geldi
İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yine kadına şiddet ve tehdit
YİNE KADINA ŞİDDET VE TEHDİT
banner306

Instagram, Facebook ve Whatsapp'a Avrupa'dan erişilemiyor

Instagram, Facebook ve Whatsapp'a Avrupa'dan erişilemiyor

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Instagram, Facebook ve Whatsapp'a Avrupa'dan erişilemiyor

Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a (TSİ) 17.00 sularından itibaren özellikle Batı Avrupa'dan erişimde sorun yaşanmaya başladı.

banner317
Siteye Instagram için 10 bin 761, Facebook için 6 bin 341 ve WhatsApp için bin 630 kesinti raporu ulaştı.

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

Son Güncelleme: 03.07.2019 20:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Imelda Marcos'un Doğum Günü Etkinliğinde 200’den Fazla Kişi Zehirlendi
Imelda Marcos'un Doğum Günü Etkinliğinde 200’den Fazla Kişi Zehirlendi
Yürekleri dağlayan fotoğraf: Çevre kirliliğinin etkisini gözler önüne seren kare
Yürekleri dağlayan fotoğraf: Çevre kirliliğinin etkisini gözler önüne seren kare
Suriye'nin Kuzeyindeki Bab'da Eş Zamanlı Patlamalar: 2 Ölü, 28 Yaralı
Suriye'nin Kuzeyindeki Bab'da Eş Zamanlı Patlamalar: 2 Ölü, 28 Yaralı
AP'nin Başkanlığına yine bir İtalyan seçildi
AP'nin Başkanlığına yine bir İtalyan seçildi
Haziran en sıcak ay oldu
Haziran en sıcak ay oldu
İsrail Hapishanelerinde 11 Filistinli Açlık Grevinde
İsrail Hapishanelerinde 11 Filistinli Açlık Grevinde
Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
Ab'nin Yeni Başkan Adayları Açıklandı
Ab'nin Yeni Başkan Adayları Açıklandı
Hindistan'da Baraj Taştı: 6 Ölü, 18 Kayıp
Hindistan'da Baraj Taştı: 6 Ölü, 18 Kayıp
Japonya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle 800 Bin Kişiye Tahliye Emri
Japonya'da Aşırı Yağışlar Nedeniyle 800 Bin Kişiye Tahliye Emri

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim