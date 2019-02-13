Instagram, eşcinsel paylaşım hesabını kaldırdı

Sosyal paylaşım platformu Instagram, dünyanın nüfus bakımından en büyük Müslüman ülkesi Endonezya'da eşcinsellerin sıkıntısını gösteren bir hesabı yayından kaldırdı.

Eşcinseller ile ilgili ironik ve mizahi paylaşımlar yaptığı belirtilen Alpatuni isimli hesabın, Endonezya İletişim Bakanlığı'nın talebi üzerine kaldırıldığı bildirildi.

Bakanlık, hesabın pornografik olduğunu ve bu durumun bilgi ve elektronik işlemler yasasını ihlal ettiğini dile getirdi.

Söz konusu hesabın eşcinsellerin Endonezya'da uğradıkları iddia edilen ayrımcılık ve istismar ile ilgili paylaşımlar yaptığı belirtildi.

LGBT toplumu, Asya ülkesinde ulus için bir tehdit olarak görülüyor.

Bu arada Instagram'ın kaldırdığı aynı isimdeki kullanıcıya Facebook'ta da erişim sağlanamaz oldu.

Endonezya İletişim Bakanlığı, halka, hesabı kendilerine bildirdiği ve sürecin hızlandırılmasına katkı sağladıkları için teşekkür etti. Kimi kullanıcılar da 'böylesi' hesapları kaldırttığı için bakanlığa teşekkür etti.

Endonezya medyası, Alpatuni isimli hesabı kaldırılmaması halinde bakanlığın Endonezya genelinde Instagram'ı engelleyeceğini yazdı.