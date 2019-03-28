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'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha

'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha

28 Mart 2019 Perşembe 17:14
'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha

Norveç'in kuzeyindeki Svalbard takımadasında buzulların arasındaki bir dağın 130 metre derinliğine inşa edilen ambar, olası bir küresel felakette Nuh'un Gemisi gibi işlevi görecek. Ancak Kıyamet ambarında işler ters gidiyor.

Norveç’e bağlı Svalbard takımadalarında buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yer alıyor..Küresel Tohum Deposu ile önemli tohumların savaş, doğal felaket gibi durumlar karşısında güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Küresel ısınma nedeniyle tesisin üzerindeki buz tabakası erimiş, ambarı su basmıştı..Yapılan son çalışmaya bakılırsa tesiste işler hala istendiği gibi gitmiyor. Zira 'kıyamet ambarı' olarak anılan tesiste sıcaklık normalin 3 katı daha hızlı artıyor

Söz konusu durum tesiste saklanan tohumların hayatta kalma olasılıklarını da olumsuz etkiliyor..'Svalbard Küresel Tohum Deposu' bitkilerin soyunun tükenmesi olasılığına karşı bir sığınak olarak inşa edilmişti.

Bir dağın içine oyulmuş olan ve içinde gezegenimizin dört bir köşesinden getirilen 500 milyondan fazla bitki türünün bulunduğu yapı, olası bir küresel felakette bitki türlerinin yok olmasına mani olmak adına kurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Norveç Buzullar
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