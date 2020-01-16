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İnsan Hakları Örgütü Fortify Rights: Myanmar, Arakanlı Müslümanların Haklarını İnkara Devam Ediyor

Ankara, 16 Ocak 20 : - Merkezi Tayland\'da bulunan insan hakları örgütü Fortify Rights, Myanmar\'ın, Arakanlı Müslümanların temel vatandaşlık haklarını inkar etmeye devam ettiğini belirtti.

İnsan Hakları Örgütü Fortify Rights: Myanmar, Arakanlı Müslümanların Haklarını İnkara Devam Ediyor

Ankara, 16 Ocak 20 : - Merkezi Tayland\'da bulunan insan hakları örgütü Fortify Rights, Myanmar\'ın, Arakanlı Müslümanların temel vatandaşlık haklarını inkar etmeye devam ettiğini belirtti.

16 Ocak 2020 Perşembe 17:54
İnsan Hakları Örgütü Fortify Rights: Myanmar, Arakanlı Müslümanların Haklarını İnkara Devam Ediyor

Ankara, 16 Ocak 20 : - Merkezi Tayland'da bulunan insan hakları örgütü Fortify Rights, Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanların temel vatandaşlık haklarını inkar etmeye devam ettiğini belirtti.

Örgütten yapılan açıklamada, elde edilen yeni deliller ışığında, Myanmarlı yetkililerin, Arakanlı Müslümanları "Bengalli" olarak tanımlayan Ulusal Doğrulama Kartları'nı (NVC) kabul etmeye zorladıklarının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Myanmar'ın, Arakanlı Müslümanların temel vatandaşlık haklarını inkar etmeye devam ettiği ifade edilerek, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık haklarının tamamının sağlanması konusunda adım atması gerektiğine işaret edildi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

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Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleri aracılığıyla yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

(AA/ÖZ/HA)

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