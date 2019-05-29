banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87186
ALTIN
247.879
DOLAR
6.0234
STERLİN
7.5932
EURO
6.7080
Mandıranızı boşalttırmayın!
MANDIRANIZI BOŞALTTIRMAYIN!
Trafik kazası: 2 yaralı
TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
AYDIN AKKURT’U DURDURUNUZ
AYDIN AKKURT’U DURDURUNUZ
Tarihi tren ve vagonlar turizime kazandırılıyor
TARİHİ TREN VE VAGONLAR TURİZİME...
banner307

“İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma riski arttı“

“İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma riski arttı“

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:59
“İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma riski arttı“

FİTCH RATİNGS:  "İNGİLTERE BAŞBAKANI THERESA MAY’İN GÖREVİNİ BIRAKMA KARARI ALMASI VE BREXİT PARTİSİ’NİN AB PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNDEN GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇIKMASI, İNGİLTERE’NİN AB’DEN ANLAŞMA OLMADAN AYRILMA OLASILIĞINI ARTIRDI"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere’deki son gelişmelerin ardından Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılma olasılığının arttığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevini bırakma kararı alması ve Brexit Partisi’nin AB Parlamentosu seçimlerinden yüzde 31,6 gibi bir oranla güçlü şekilde çıkmasının, İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılma olasılığını artırdığı ifade edildi. 

banner317
Açıklamada, İngiltere’nin ülkenin “AA” kredi notunun 26 Nisan’da kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmede sabit tutulduğu, fakat ülkenin AB’den düzensiz bir şekilde çıkmasının ekonomik görünümünü ve yatırımlarını kısa ve orta vadede olumsuz etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Fitch açıklamasında İngiltere’nin AB’den çıkış takviminin 31 Ekim tarihine ertelenmesinin ülkenin AB’den anlaşma olmadan ayrılma olasılığını ortadan kaldırmadığı, bu tarihin ardından ülkede politik oynaklığın artabileceği vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere’nin bir sonraki başbakanının parlamentoda olası bir çıkış anlaşmasına ilişkin uzlaşı ortamını oluşturmak gibi bazı zorluklarla karşılaşacağı belirtilirken, ilerleyen dönemde genel seçim, ikinci referandum ya da çıkış takviminde yeni bir erteleme gibi olasılıkların gündeme  gelebileceği kaydedildi. 

Son Güncelleme: 29.05.2019 19:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak
Fransa Başbakanı hakkında güven oylaması yapılacak
Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor
Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor
İdlib'de hava saldırılarında sahurdan bu yana 17 sivil öldü
İdlib'de hava saldırılarında sahurdan bu yana 17 sivil öldü
İskoçya'da referandum tasarısı parlamentoya sunuldu
İskoçya'da referandum tasarısı parlamentoya sunuldu
İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü
İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü
Trump Destekçileri Meksika Sınırında Duvar İnşaatına Başladı
Trump Destekçileri Meksika Sınırında Duvar İnşaatına Başladı
Huaweı Yaptırımların İptali İçin Abd Mahkemesine Başvurdu
Huaweı Yaptırımların İptali İçin Abd Mahkemesine Başvurdu
Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor
Reuters: Abd Türk Pilotlara F-35 Eğitimini Sonlandırmayı Ciddi Bir Şekilde Düşünüyor
Johnson & Johnson'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası
Johnson & Johnson'a 17,5 Milyar Dolarlık Ağrı Kesici davası
Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor
Yunanistan'da seçimin 7 Temmuz'da yapılması planlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim