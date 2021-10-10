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İngiltere’de yılbaşı hindisi bile hayal oldu

İngiltere'yi vuran enerji krizi, işgücü kıtlığı ve tedarik zinciri sorunları rafları boş bıraktı. Yılbaşı hindisi bile bulamayan İngilizler yiyecek stoklamayı sürdürüyor.

10 Ekim 2021 Pazar 08:10
İngiltere’de yılbaşı hindisi bile hayal oldu

İptal edilen yılbaşı yemekleri, boş kalan market rafları İngiltere’yi büyük krizin eşiğine getirdi.

Bernard Matthews ve 2 Sisters Food Group'un sahibi Ranjit Singh Boparan, arz sorunlarının yanı sıra işçi sıkıntısının da yılbaşı için hindi arzını etkileyeceğini söyledi.

Kıtlık korkusu yaşanıyor

Enerji sıkıntısı, lojistik çöküş ile boş kalan market rafları ülkede kıtlık korkusuna neden oldu.

İngiltere ekonomisi, işgücü kıtlığı, yeni göçmenlik kuralları ve pandeminin kalıcı etkileri gibi çeşitli faktörler tarafından sıkıntı yaşıyor.

Ülkede yaklaşık 100 bin kamyon şoförü açığı olduğu tahmin ediliyor. Artan enerji maliyetleri de gıda üretimi ve lojistik maliyetlerine eklendi.

Gübre fabrikalarının kapatılması gıda endüstrisi üzerinde zincirleme bir etki yarattı. 

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Bu konuda da yaşanan sıkıntı nedeniyle Yiyecek ve İçecek Federasyonu Başkanı Ian Wright, tüketicilerin önümüzdeki günlerde kümes hayvanları ve unlu mamullerde kıtlık görmeye başlayabileceğini söyledi.

İngiltere’nin kıtlık yaşayabileceği ürünler şöyle sıralanıyor:

-Kümes hayvanları ve paketlenmiş etler

-Paketlenmiş taze gıdalar ve unlu mamuller

-Paketlenmiş bebek mamaları

-Cips

-Evcil Hayvan gıda

-Soda, alkollü ve alkolsüz içecekler

-Yılbaşı ağaçları

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