İngiltere’de tarihi gün: İlk Oxford-AstraZeneca aşısı 82 yaşındaki Brian Pinker’a

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını sona erdirmek için geliştirilen aşılarla ilgili birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıya ilk onay veren ve toplu uygulamaya başlayan ülke olan İngiltere'de, ‘yerli aşı' çalışmalarında da tarihi bir güne girildi.

30 Aralık’ta Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşıya onay verilen ülkede bugün ilk uygulama gerçekleştirildi. İngiliz televizyonlarının canlı yayınladığı anlarda aşı yapılan ilk isim 82 yaşındaki Brian Pinker oldu.

KRONİK BÖBREK HASTASI

Kronik böbrek hastalıkları bulunan ve diyaliz tedavisi gören Pinker, aşının ardından duygularını anlattı. Pinker, “Bugün Covid aşısı olduğum için çok mutluyum. Aşının Oxford’da geliştirilmesi nedeniyle ayrıca gururluyum. Hemşireler, doktorlar ve çalışanlar hepsi inanılmazdı. Artık eşim Shirley ile 48’inci evlilik yıl dönümümüzü kutlamak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan açıklamada, Pinker’ın ardından Oxford Aşı Grubu’nun başındaki isim olan Andrew Pollard’ın da söz konusu aşıdan yaptırdığı belirtildi.

EN ÇOK SİPARİŞİ ALMIŞTI

Çalışmaların başında en önde gösterilen Oxford-AstraZeneca aşısı, etkinlik testlerinde yüzde 70'lik oranıyla rakiplerinin gerisinde kalmıştı. İlk sonuçlar öncesinde pek çok ülkeyle anlaşma imzalayan Oxford ve AstraZeneca'nın aşısı, en çok sipariş alan aşı olmuştu.