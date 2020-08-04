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İngiltere’de sağlık uzmanları: Okulların açılması koronavirüs'te ikinci dalgaya neden olabilir

İngiltere’de sağlık uzmanları, Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) test ve izleme kapasitesini geliştirmezse okulların açılmasının ‘facia’ ile sonuçlanabileceğini duyurdu.

04 Ağustos 2020 Salı 11:05
İngiltere’de sağlık uzmanları: Okulların açılması koronavirüs'te ikinci dalgaya neden olabilir
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İngiltere’de sağlık uzmanları, Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) test ve izleme kapasitesini geliştirmezse okulların açılmasının ‘facia’ ile sonuçlanabileceğini duyurdu.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) en çok etkilediği ülkelerden birisi olan İngiltere’de sağlık uzmanları, ikinci dalgaya karşı harekete geçti. Uzmanlar, Eylül ayında okulların açılmasıyla ikinci dalganın gelebileceğini ve bunun facia ile sonuçlanabileceğini vurguladı. Sağlık uzmanları, NHS’nin test, izleme ve takip kapasitesini geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

YENİ ÖNLEMLER GETİRİLECEK

Uzmanlara göre, ikinci dalganın önlenmesi için NHS’nin koronavirüs tespit edilen hastaların temas ettiği kişilerin yüzde 68’ine ulaşması ve takip etmesi gerekiyor. İngiliz medyası, NHS’nin şu anda böyle bir kapasiteye sahip olmadığını duyururken; halihazırdaki sistemin virüslü hastaların temas ettiği kişilerin yarısına ulaşabildiği belirtiliyor. Öte yandan sağlık uzmanları, okulların açılmasıyla virüsün yayılmasını engellemek için ek ve yeni önlemlerin de getirilmesi gerektiğini belirtti.

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