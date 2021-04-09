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İngiltere’de kovid-19 aşısının 10 binin üstünde can kaybını önlediği tahmin ediliyor

İngiltere'de 8 Aralık'ta başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 10 bin 400 can kaybının önlendiği tahmin ediliyor.

09 Nisan 2021 Cuma 14:10
İngiltere’de kovid-19 aşısının 10 binin üstünde can kaybını önlediği tahmin ediliyor
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İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), ülkede Kovid-19 aşılarının can kaybına etkisi üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Araştırmada, aşı programının başladığı 8 Aralık 2020 tarihinden 31 Mart'a kadarki dönem ile aşılama öncesi dönemdeki Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayıları karşılaştırıldı.
Buna göre, ülkede Kovid-19 aşılarının uygulanmasıyla 80 yaş üstündekilerde 9 bin 100, 70-79 yaş aralığındakilerde 1200, 60-69 yaş aralığındakilerde de 100 olmak üzere toplam 10 bin 400 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin önlendiği tahmin edildi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı değerlendirmede, "Aşılama programımızın başarısını ve oluşturduğu etkiyi görmek harika. Aşılar 10 binden fazla kişinin hayatını kurtardı." ifadelerini kullandı.
Hancock, ülkede kullanımına onay verilen 3 Kovid-19 aşısının güvenli ve etkili olduğunu belirterek aşının hayat kurtardığını kaydetti.
Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının kullanımına onay verilen ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 31 milyon 807 bin 124'e ulaşırken bunlardan 6 milyon 91 bin 905'ine ikinci doz uygulandı.


İNGİLTERE KOVİD-19'DA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI EŞİĞİNİ GEÇECEK
Öte yandan, İngiltere'nin 12 Nisan'a kadar Kovid-19 salgınında sürü bağışıklığı eşiğini geçmesinin beklendiği bildirilmişti.

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Londra Üniversitesi Akademisinin (UCL) yaptığı modellemede, Kovid-19'a karşı koruması olan kişilerin sayısı, gerek doğal bağışıklık gerekse de aşılama yoluyla 12 Nisan'da yüzde 73,4'e ulaşacağı kaydedilmişti.
UCL'den Profesör Karl Friston, "Sürü bağışıklığı tahminleri beni şaşırttı. Bununla birlikte, yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının aşı olduğu, halkın yaklaşık yüzde 42'sinin virüse maruz kaldığı ve yaklaşık yüzde 10'unun da önceden bağışıklığı olduğu düşünüldüğünde tahminler dikkate değer." ifadelerini kullanmıştı.
Friston, verilerin nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin bağışıklığı olduğu anlamına geldiğini vurgulamıştı.


VAKA VE ÖLÜ SAYILARI DÜŞÜYOR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 126 bin 980 kişi hayatını kaybetti. Kasım ayından itibaren virüsün daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan yeni bir türünün etkisi altına giren ülkede, aralık ayında günlük vaka sayıları 80 bini geçmişti.
Ancak hem karantina hem de hızlı aşılamanın etkisiyle vakalar ve ölümler azalmaya başlamış, son haftalarda günlük vaka sayısı 3 binin, virüse bağlı can kaybı sayısı da 50'nin altına düşmüştü.

 

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Son Güncelleme: 09.04.2021 14:40
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