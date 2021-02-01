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İngiltere’de Güney Afrika kaynaklı iki yeni mutasyon vakası sonrası acil test programı başlatılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görülmesi üzerine bazı bölgelerde acil Covid-19 testleri yapılması kararlaştırıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 17:30
İngiltere’de Güney Afrika kaynaklı iki yeni mutasyon vakası sonrası acil test programı başlatılıyor
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görülmesi üzerine bazı bölgelerde acil Covid-19 testleri yapılması kararlaştırıldı.

Surrey bölgesinde bu tür iki vaka görüldü. Bu kişilerin son dönemde hiç seyahat etmediklerinin anlaşılması ve önceki vakalarla bir bağlarının olmaması endişeye neden oldu.

Surrey'nin yanı sıra Londra'nın diğer bazı bölgeleri, Kent, Hertforshire ve Walsall'da belirti göstermeyenler dahil herkese test yaptırmaları çağrısı yapıldı.

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Woking kasabasında tüm evlere koronavirüs test kitleri gönderilecek.

Testleri pozitif çıkan kişilerdeki koronavirüsün, virüsün Güney Afrika'da mutasyona uğrayan türü olup olmadığına bakılacak.

İngiltere'de daha önce görülen yeni tür virüsün Güney Afrika kaynaklı olduğu açıklanmıştı.

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Son Güncelleme: 01.02.2021 19:47
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