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İngiltere’de Brexit taraftarları AB’den ayrılığın gecikmesini protesto etti

İngiltere’de Brexit taraftarları AB’den ayrılığın gecikmesini protesto etti

30 Mart 2019 Cumartesi 14:00
İngiltere’de Brexit taraftarları AB’den ayrılığın gecikmesini protesto etti

İngiltere’nin AB’den ayrılığı (Brexit) tam bir yılan hikayesine dönerken çıkış sürecinde gecikmeye kızan binlerce kişi başkent Londra’da yürüdü.

İngiliz Parlamentosu cuma günü Başbakan Theresa May’in AB’den ayrılık planını üçüncü kez reddetmişti. Yürüyüş, geçtiğimiz hafta yine Londra’da yüzbinlerce kişinin Brexit’e karşı çıkan ve yeni bir referandum talep eden protestoların hemen ardından gerçekleşti. Geçtiğimiz haftaki gösterilere yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı belirtilirken, Brexit isteyenlerin yürüyüşüne kaç kişinin katıldığı henüz bilinmiyor.

Yürüyüşe katılanlar “Ayrılık, ayrılıktır” ve “Ayrılmama izin” sloganları attı. Gösteriye katılan 52 yaşındaki Louise Hemple, "Harika. Artık ‘anlaşmasız ayrılık’ yolundayız." derken milletvekillerine güvenmediği için İngiltere AB’den ayrılıncaya kadar protestolara katılacağını bildirdi.

Öte yandan iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Brandon Lewis, tüm Brexit seçeneklerinin hala masada olduğunu ancak AB ile gümrük birliğinde bir anlaşmaya varmanın zor olacağını kaydetti.

Geçtiğimiz haftaki gösterilerse ise eylemciler, Brexit'in parlamentoda yapılan oylamalarla art arda reddedilmesi ve sürecin siyasi krize dönüşmesinin ardından ülkenin geleceği konusunda nihai söz hakkının halka verilmesini istemişti. Ellerinde AB, İngiltere ve İskoçya bayrakları taşıyan ve yeniden referandum yapılmasını talep eden AB yanlısı protestocular, "50'inci maddeyi iptal edin", "Halka sormanızı talep ediyoruz", "Şimdi yüzde 52 biziz" yazılı dövizler taşımıştı.

Anahtar Kelimeler:
Brexit Karşıtı Yürüyüş
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