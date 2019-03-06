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İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında

İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında

06 Mart 2019 Çarşamba 17:22
İngiltere’de binlerce Türk girişimcinin gözü kalıcı oturum davasında

İngiltere’de Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştiren İngiliz İçişleri Bakanlığı’na karşı açtığı dava 7 Mart’ta görülecek. Değişiklikten etkilenen 10 binden fazla Türk vatandaşı İngiliz Yüksek Mahkemesi’nden çıkacak kararı heyecanla bekliyor.

İçişleri Bakanlığı kalıcı oturum başvurusu için gerekli süreyi 4 yıldan 5 yıla çıkartırken önceden ücretsiz olan başvurular için kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti getirmişti. Değişiklikten önce Ankara Anlaşması kapsamında vizelerini alan Türk vatandaşları yeni şartların kendileri için uygulanmamasını talep ediyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı 16 Mart 2018’de gece yarısı bir açıklama yaparak yeni başvuru şartları ilan edilene kadar süresiz (kalıcı) oturum başvurularının durdurulduğunu açıkladı. Yaklaşık üç ay süren çalışmaların ardından 15 Haziran 2018 tarihinde yeni şartlar bir yasa olarak açıklandı.

Yeni yasada en önemli değişiklik süresiz oturuma başvuru süresinde oldu. Bu süre 4 yıldan 5 yıla çıktı. Doğal olarak İngiliz vatandaşlığına başvuru süresi 5 yıldan 6 yıla yükseldi. Daha önce olmayan yeni şartlar da getirildi. Bunlar; 1 yıl içinde 180 günden fazla İngiltere dışında bulunmama, İngilizce yeterlilik sınavı, sosyal yaşama adapte olup olmamayı ölçen vatandaşlık testi, süresiz oturuma başvuracaklardan kişi başı 2 bin 389 Sterlin başvuru ücreti

Birlikte hareket etmemekle eleştirilen İngiltere’deki Türk toplumu bu kez Türk İş İnsanları Birliği (Alliance of Turkish Businesspeople) adı altında örgütlendi ve mahkeme masrafları için bağış kampanyası başlattı. Birlik; İngiltere’deki uygulamalar çerçevesinde mahkemeye başvurarak dava açmak için izin istedi.

Yüksek Mahkeme 27 Kasım’da verdiği kararda Türk vatandaşlarının dava açmasının önünü açtı. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davanın esastan görülmesine ilişkin izin talebini kabul etti. Dava 7 Mart’ta Londra’daki Yüksek Mahkeme’de görülecek. Mahkemeden temel olarak iki farklı karar çıkması bekleniyor. Türk girişimcilerin “değişikliklerin geriye doğru işletilmemesi” yönündeki talebinin haklı bulunması veya bunun reddedilmesi. İki durumda da davayı açan Türk toplumu ve İçişleri Bakanlığı’nın kararı temyize götürme hakkı bulunuyor. Ancak temyiz sürecindeki masraflardan dolayı çıkan karara göre Türk toplumu bu seçeneği tartışacak.

Dava yaklaşık 12 bin Türk vatandaşını etkiliyor ancak aile üyeleri de eklendiğinde bu sayı daha da artıyor. Öte yandan, Türk İş İnsanları Birliği de bağış kampanyasında hedef olan 100 bin sterlini dava öncesinde tamamlamayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Türk Girişimci
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