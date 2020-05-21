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İngiltere Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Belirtilerine İki Yeni Semptom Daha Ekledi

Londra, 21 Mayıs 20 (TAK): İngiltere Sağlık Bakanlığı, Covid-19 semptomlarına iki yeni belirti daha ekledi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:12
İngiltere Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Belirtilerine İki Yeni Semptom Daha Ekledi
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Londra, 21 Mayıs 20 (TAK): İngiltere Sağlık Bakanlığı, Covid-19 semptomlarına iki yeni belirti daha ekledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam tarafından yapılan açıklamada, "En temelinde bir süredir Covid-19 belirtileri olarak öksürük ve yüksek ateşi görüyorduk. Fakat yapılan incelemeler sonucunda tat alma ve koku alma kabiliyetinin yok olmasını da belirtiler arasına almaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Van-Tam, tat ve koku alma özelliğinin yitirilmesinin nörolojik bir durum olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada Covid-19'un diğer belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, ishal gibi sorunlar olduğu belirtilirken, bunların temel Covid-19 belirtileri olarak tanınmadığı vurgulandı.

Geçtiğimiz ay da ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Covid-19 hastalığının belirtilerine altı yeni semptom daha eklemişti.

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CDC, daha önce yalnızca üç semptomu Covid-19'un belirtisi olarak değerlendiriyordu. Bunlar ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak bildirilmişti. Ancak son dönemde artan hasta sayısı ile hastalığın belirtileri açısından yeni bulgular elde edilmeye başladı. Bunun üzerine tavsiyelerini güncelleyen merkez, semptom listesine altı yeni belirti ekledi.

Covid-19'a yakalananların, bu belirtilerin bir ya da birkaçını virüsün bulaşmasından sonraki iki ile 14 gün arasındaki bir sürede göstermesi bekleniyor.

Covid-19'un göstergesi olabilecek semptomlar; “ateş, yorgunluk, Öksürük, nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, üşüme, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat alma kaybı, koku alma kaybı” olarak sıralanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göreyse, "ateş, kuru öksürük ve yorgunluk" Covid-19 hastalarında en sık görülen semptomlar.

(EURONEWS/FG)

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