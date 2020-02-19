banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119196
ALTIN
314.666
DOLAR
6.0829
STERLİN
7.8595
EURO
6.5622
Tek kaybeden DAÜ olacak
Tek kaybeden DAÜ olacak
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Koltuk Kazandı Sandalye Kaybetti
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu yoklamalarını kim/ler yaptırıyor?
Sık sık yaptırılan bu kamuoyu...
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya
Cumhurbaşkanlığı Kafa Kafaya

İngiltere, Parthenon Heykellerini Yunanistan\'a Vermemekte Kararlı...

Londra, 19 Şubat 20 : İngiliz hükümeti, tarihi eserlerin menşe ülkelere iadesinin Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak ticaret anlaşmasının bir parçası olamayacağını açıkladı.  

İngiltere, Parthenon Heykellerini Yunanistan\'a Vermemekte Kararlı...

Londra, 19 Şubat 20 : İngiliz hükümeti, tarihi eserlerin menşe ülkelere iadesinin Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak ticaret anlaşmasının bir parçası olamayacağını açıkladı.  

19 Şubat 2020 Çarşamba 16:50
İngiltere, Parthenon Heykellerini Yunanistan\'a Vermemekte Kararlı...
banner337

Londra, 19 Şubat 20 : İngiliz hükümeti, tarihi eserlerin menşe ülkelere iadesinin Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak ticaret anlaşmasının bir parçası olamayacağını açıkladı.  
Basına sızan AB'nin müzakere taslağında, tarafların "yasa dışı olarak ülkeden çıkarılmış kültürel eserlerle ilgili sorunları ele alması" öngörülüyor.
İngiliz basını, söz konusu ifadenin Parthenon heykelleri başta olmak üzere birçok tarihi eserinin çalındığını belirten Yunanistan tarafından gündeme getirildiğini ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ile İspanya'nın da Atina'ya destek verdiğini yazdı.
Ancak Başbakanlık Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, British Museum'da sergilenen Parthenon heykellerinin iadesini reddetti.

banner317
Sözcü, "İngiltere'nin Parthenon heykellerine ilişkin tutumu değişmedi. Bunlar, British Museum'un yasal sorumluluğu altında, ticaret anlaşması müzakerelerimiz kapsamında tartışma konusu edilemez." dedi. 
Atina, uzun yıllardır heykellerin iadesini istese de İngiltere buna yanaşmıyor. British Museum'da Yunanistan'ın yanı sıra aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden çalıntı eserler sergileniyor. 
Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen Parthenon Tapınağı'nı süsleyen heykellerin yaklaşık yarısı 1801-1803 döneminde İngiliz diplomat Lord Elgin tarafından İngiltere'ye götürülmüştü.
(AA/DOĞ/SEL)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 2 kişi Yeni Tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da 2 kişi Yeni Tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Rusya, Koronavirüs Nedeniyle Çin Vatandaşlarının Ülkeye Girişini Yasakladı
Rusya, Koronavirüs Nedeniyle Çin Vatandaşlarının Ülkeye Girişini Yasakladı
Lavrov: “Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmeler sonuca ulaşmadı”
Lavrov: “Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmeler sonuca ulaşmadı”
İran'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
İran'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Avustralyalıların dörtte üçünden fazlası yangınlardan etkilendi
Avustralyalıların dörtte üçünden fazlası yangınlardan etkilendi
Kremlin Sözcüsü:
Kremlin Sözcüsü: "idlib'de Gerginliğin Artmaması İçin Türkiye İle Temasları Sürdüreceğiz"
Kuraklıkla Boğuşan Zambiya'da 2,3 Milyon Kişi Acil İnsani Yardıma Muhtaç
Kuraklıkla Boğuşan Zambiya'da 2,3 Milyon Kişi Acil İnsani Yardıma Muhtaç
Dünya Çocuklarının Geleceği Raporunda Ülkelere
Dünya Çocuklarının Geleceği Raporunda Ülkelere "önlem Alın" Çağrısı
Afganistan'da Nato Güçlerinin Hava Saldırısında 11 Sivil Öldü
Afganistan'da Nato Güçlerinin Hava Saldırısında 11 Sivil Öldü
İran Cumhurbaşkanı:
İran Cumhurbaşkanı: "abd, Baskıların Sonuç Vermediğini Görecek Ve Müzakere Masasına Oturacak"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim