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İngiltere’nin Hızlı Tren Projesi Rötar Yaptı

İNGİLTERE ULAŞTIRMA BAKANI GRANT SHAPPS, 2026\'DA HİZMETE GİRMESİ PLANLANAN HIZLI TREN PROJESİ HS2’NİN LONDRA VE BİRMİNGHAM ARASINDAKİ İLK ETABININ TAMAMLANMASININ 2031\'İ BULABİLECEĞİNİ AÇIKLADI

İngiltere’nin Hızlı Tren Projesi Rötar Yaptı

İNGİLTERE ULAŞTIRMA BAKANI GRANT SHAPPS, 2026\'DA HİZMETE GİRMESİ PLANLANAN HIZLI TREN PROJESİ HS2’NİN LONDRA VE BİRMİNGHAM ARASINDAKİ İLK ETABININ TAMAMLANMASININ 2031\'İ BULABİLECEĞİNİ AÇIKLADI

03 Eylül 2019 Salı 14:21
İngiltere’nin Hızlı Tren Projesi Rötar Yaptı

İNGİLTERE ULAŞTIRMA BAKANI GRANT SHAPPS, 2026'DA HİZMETE GİRMESİ PLANLANAN HIZLI TREN PROJESİ HS2’NİN LONDRA VE BİRMİNGHAM ARASINDAKİ İLK ETABININ TAMAMLANMASININ 2031'İ BULABİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Londra, 3 Eylül 19 : İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, hızlı tren projesi HS2’nin ilk etabı olan Londra ve Birmingham hattının tamamlanmasının planlanandan beş yıla kadar gecikebileceğini, projenin toplam maliyetinin ise 88 milyar sterline yükseldiğini söyledi.  

İngiliz parlamentosunda konuşan Ulaştırma Bakanı Shapps,  2026 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanan hızlı tren projesi HS2’nin Londra ve Birmingham arasındaki ilk etabının tamamlanmasının 2031 yılını bulabileceğini bildirdi.

Shapps ayrıca Londra, Birmingham, Manchester ve Leeds gibi ülkenin önde gelen şehirlerini kuzey-güney hattında birleştirmeyi amaçlayan hızlı tren projesi HS2'nin 62 milyar sterlin olarak planlanan maliyetinin de 88 milyar sterline yükseldiğine dikkati çekti. 

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Ulaştırma Bakanı Shapps, “Parlamentonun resmin tamamını görmesini istiyorum. Projenin potansiyel faydalarıyla birlikte gerçek maliyetinin karartılmasının bir anlamı yok.” ifadesini kullandı.

Shapps’ın açıklamalarının ardından, hızlı tren projesinin Manchester ve Leeds şehirlerini birbirine bağlayacak ikinci etabının tamamlanarak faaliyete geçmesinin 2033 yerine 2040 yılını bulabileceği tahmin ediliyor.

İngiliz hükümeti geçen ay maliyetini gerekçe göstererek söz konusu projeyi incelemeye aldığını bildirmişti.

Projede, trenlerin saatte 402 kilometre hıza kadar ulaşması, bir saatte kuzey-güney hattında 15 bin yolcuyu taşıması planlanıyor.

Haziran ayında HS2 Projesi Başkanı Allan Cook, projenin maliyetlerinin arttığını, 2015 yılındaki 56 milyar sterlinlik toplam maliyetin de 86 milyar sterline yükseldiğini hatırlatmıştı.
(AA/HUR/YIL)
 

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