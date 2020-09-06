İngiltere\'nin Birmingham Kentinde Bıçaklı Saldırılarda 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

Londra, 6 Eylül 20 (.): İngiltere'nin Birmingham kentindeki bıçaklı saldırılarda 1 kişi ölürken, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Birmingham'dan sorumlu West Midlands Polisinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kentin değişik bölgelerinde meydana gelen saldırıların ardından cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi.
Olayda 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırıların bağlantılı olduğu ve failin bulunması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da olayın terör bağlantılı olduğunu gösterecek hiçbir bilgi bulunmadığını kaydetti.
(AA/ÖK)