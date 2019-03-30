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"ingiltere\'nin Ab\'den Anlaşmasız Ayrılması Muhtemel Görünüyor"

ELYSEE SARAYI:

"ingiltere\'nin Ab\'den Anlaşmasız Ayrılması Muhtemel Görünüyor"

ELYSEE SARAYI:

30 Mart 2019 Cumartesi 08:59

ELYSEE SARAYI: "İNGİLTERE'NİN ACİLEN ALTERNATİF PLAN SUNMASI GEREKİYOR. BU YAPILMAZSA, İNGİLTERE'NİN AB'DEN ANLAŞMASIZ AYRILMASI MUHTEMEL GÖRÜNÜYOR"
Paris, 30 Mart 19 (.): Fransa, İngiliz Parlamentosunun, Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının muhtemel göründüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere'nin acilen alternatif plan sunması gerekiyor. Bu yapılmazsa, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması muhtemel görünüyor." ifadelerini kullanıldı.
İngiliz Parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetmişti. Bunun üzerine, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 10 Nisan'da Brexit zirvesi düzenleme kararı aldığını açıklamıştı.
AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.
(AA/TUĞ/HA)

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