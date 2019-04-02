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İngiltere\'nin Ab\'den Anlaşma Olmadan Ayrılma İhtimali Yüksek

AVRUPA BİRLİĞİ BREXİT BAŞMÜZAKERECİSİ MİCHEL BARNİER:

İngiltere\'nin Ab\'den Anlaşma Olmadan Ayrılma İhtimali Yüksek

AVRUPA BİRLİĞİ BREXİT BAŞMÜZAKERECİSİ MİCHEL BARNİER:

02 Nisan 2019 Salı 12:45
İngiltere\'nin Ab\'den Anlaşma Olmadan Ayrılma İhtimali Yüksek

AVRUPA BİRLİĞİ BREXİT BAŞMÜZAKERECİSİ MİCHEL BARNİER: "(BREXİT) DOĞRUSUNU SÖYLEMEK GEREKİRSE ŞU ANKİ DURUMA BAKARSAK, ANLAŞMA OLMADAN AYRILIK İHTİMALİ DAHA YÜKSEK"
Brüksel, 2 Nisan 19 : Avrupa Birliği (AB) BrexitBaşmüzakerecisiMichelBarnier, İngiltere'nin Birlik'ten ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin, "Şu anki duruma bakarsak, anlaşma olmadan ayrılık ihtimali daha yüksek." dedi.
Barnier, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyelerini Brexit'e ilişkin gelişmelere dair bilgilendirdi.
İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılma ihtimalinin "yoğun bir çalışmayla" önüne geçmeye çalışacaklarını belirten Barnier, "Doğrusunu söylemek gerekirse şu anki duruma bakarsak, anlaşma olmadan ayrılık ihtimali daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.
Barnier, Londra yönetimine en kısa sürede "daha gerçekçi bir yaklaşım" benimseme çağrısında bulunarak "Hala (AB olarak) biraz sabrımız var." ifadesini kullandı.
Ayrılık anlaşmasının uygulanmaması halinde bir geçiş sürecinden de söz edilemeyeceğini vurgulayan Barnier, 585 sayfalık ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu ancak siyasi deklarasyon üzerinde yeniden çalışılabileceğini anımsattı.
İngiltere'de Avam Kamarasının Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından, AB ile varılan uzlaşmaya göre Brexit 12 Nisan’a ertelenmişti.
İngiltere’nin Brexit anlaşmasını parlamentosundan geçirmemesi halinde 10 Nisan’da Brexit gündemiyle yapılacak AB liderler zirvesinde, Brexit tarihinin bir kez daha ve daha uzun süreli ertelenmesi bekleniyor. Aksi takdirde İngiltere 12 Nisan’da AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak.
(AA/ÖZ/FEZ)

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