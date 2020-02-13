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İngiltere Maliye Bakanı İstifa Etti

PAKİSTAN KÖKENLİ SAJİD JAVİD, THERESA MAY KABİNESİNDE DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNMUŞTU

İngiltere Maliye Bakanı İstifa Etti

PAKİSTAN KÖKENLİ SAJİD JAVİD, THERESA MAY KABİNESİNDE DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNMUŞTU

13 Şubat 2020 Perşembe 13:09
İngiltere Maliye Bakanı İstifa Etti

PAKİSTAN KÖKENLİ SAJİD JAVİD, THERESA MAY KABİNESİNDE DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNMUŞTU

Londra, 13 Şubat 20 : İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden istifa etti.

İngiltere yerel basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Boris Johnson bugün kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında, Javid'e görevini sürdürmesi ancak danışmanlarının işine son vermesi teklifinde bulundu. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Javid görevinden istifa etme kararı aldı.

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Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit'in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Javid'in bir danışmanının işine kendisine haber verilmeden son verilmişti.

Pakistan kökenli Javid, Theresa May kabinesinde de içişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Johnson, kabine değişikliği kapsamında şu ana kadar Javid dışında 8 bakanı görevinden aldı.

(AA/AK/GÜL)

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