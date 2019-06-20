banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95025
ALTIN
256.066
DOLAR
5.7579
STERLİN
7.3073
EURO
6.5037
KKTC'de 2 buçuk yıl kaçak kaldı
KKTC'DE 2 BUÇUK YIL KAÇAK...
Lefkoşa'da tecavüz iddiası
LEFKOŞA’DA TECAVÜZ İDDİASI
YÖDAK görevden yine kaçacak mı?
YÖDAK GÖREVDEN YİNE KAÇACAK MI?
KKTC'ye kaçak giriş yapmaya çalışan 14 kişi tutuklandı
14 KİŞİ TUTUKLANDI
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

İngiltere Mahkemesi: Suudi Arabistan\'a Silah Satışı Yasalara Aykırı

Londra, 20 Haziran 19 : İngiltere\'de silah ticareti karşıtı bir örgütün Suudi Arabistan\'a silah satışını durdurmak üzere açtığı davada, mahkeme satışın yasalara aykırı olduğu yönünde karar aldı.

İngiltere Mahkemesi: Suudi Arabistan\'a Silah Satışı Yasalara Aykırı

Londra, 20 Haziran 19 : İngiltere\'de silah ticareti karşıtı bir örgütün Suudi Arabistan\'a silah satışını durdurmak üzere açtığı davada, mahkeme satışın yasalara aykırı olduğu yönünde karar aldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:20
İngiltere Mahkemesi: Suudi Arabistan\'a Silah Satışı Yasalara Aykırı

Londra, 20 Haziran 19 : İngiltere'de silah ticareti karşıtı bir örgütün Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmak üzere açtığı davada, mahkeme satışın yasalara aykırı olduğu yönünde karar aldı.

Campaign Against Arms Trade (Silah Ticaretine Karşı Kampanya) isimli örgüt Körfez bölgesine askeri teçhizat ihracatının yasadışı olduğunu savunuyor ve silah satışının uluslararası insan hakları yasalarını ihlâl ettiğini söylüyor.

Davaya bakan yargıçlar silah satış lisanslarının gözden geçirilmesi ancak hemen askıya alınmaması yönünde karar aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü ise hükümetin bu karardan dolayı "hayal kırıklığı" duyduğunu ve temyize götüreceklerini açıkladı.

banner317
İngiltre'de ihracat politikalarına göre "uluslararası insan haklarının ciddi ihlali konusunda açık bir risk" varsa askeri teçhizat için satış lisansı verilmiyor.

Temyiz Mahkemesi yargıcı Sir Terence Etherton İngiltere hükümetinin "Yemen'deki çatışmalarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun uluslararası insan hakları hukukunu ihlâl edip etmediğini değerlendirmediğini ya da bunun için bir adım atmadığını" söyledi.

İNGİLTERE'NİN İHRACATI 4,7 MİLYAR STERLİN

İngiltere 2015'te başlayan Yemen harekâtından bu yana Suudi Arabistan'a 4,7 milyar sterlin tutarında silah ihraç etti. Söz konusu askeri teçhizat arasında Typhoon ve Tornado savaş uçakları ve güdümlü füzeler de bulunuyor. Satıştan İngiltere'de binlerce mühendis istihdamı ve milyarca sterlinlik gelir elde edildi.

(BBC/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Liderlik Yarışında Aday Sayısı Üçe İndi, Eski Dışişleri Bakanı Johnson Favori
İngiltere'de Liderlik Yarışında Aday Sayısı Üçe İndi, Eski Dışişleri Bakanı Johnson Favori
BM: Türkiye 3,7 milyon kişi ile dünyada en çok mültecinin yaşadığı ülke
BM: Türkiye 3,7 milyon kişi ile dünyada en çok mültecinin yaşadığı ülke
Eski Interpol Başkanı Mıng Rüşvet Aldığını Kabul Etti
Eski Interpol Başkanı Mıng Rüşvet Aldığını Kabul Etti
İngiltere'de Muhafazakar Parti Liderliği Yarışı... Dördüncü Tur Oylamada Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 157 Oyla İlk Sırayı Aldı
İngiltere'de Muhafazakar Parti Liderliği Yarışı... Dördüncü Tur Oylamada Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 157 Oyla İlk Sırayı Aldı
101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!
101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!
Fas Kıyılarında Bot Battı: 22 Ölü
Fas Kıyılarında Bot Battı: 22 Ölü
Bm Komiseri Venezuela'da Maduro Ve Guaıdo İle Görüşecek
Bm Komiseri Venezuela'da Maduro Ve Guaıdo İle Görüşecek
Afgan kadın gazeteci ölüm tehditleri nedeniyle mesleğini bıraktı
Afgan kadın gazeteci ölüm tehditleri nedeniyle mesleğini bıraktı
Tecavüzcüyü testislerini kestikten sonra öldürdüler
Tecavüzcüyü testislerini kestikten sonra öldürdüler
Meksika Nafta'nın Yerini Alacak Yeni Ticaret Anlaşmasını Onayladı
Meksika Nafta'nın Yerini Alacak Yeni Ticaret Anlaşmasını Onayladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim