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İngiltere, Koronavirüsün Yayıldığı Vuhan\'dan Gelenlerden Evden Çıkmamalarını İstedi

SAĞLIK BAKANI MATT HANCOCK, YETKİLİLERİN VUHAN\'DAN İNGİLTERE\'YE GELEN BİN 460 KİŞİYE ULAŞMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

İngiltere, Koronavirüsün Yayıldığı Vuhan\'dan Gelenlerden Evden Çıkmamalarını İstedi

SAĞLIK BAKANI MATT HANCOCK, YETKİLİLERİN VUHAN\'DAN İNGİLTERE\'YE GELEN BİN 460 KİŞİYE ULAŞMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

28 Ocak 2020 Salı 09:34
İngiltere, Koronavirüsün Yayıldığı Vuhan\'dan Gelenlerden Evden Çıkmamalarını İstedi

SAĞLIK BAKANI MATT HANCOCK, YETKİLİLERİN VUHAN'DAN İNGİLTERE'YE GELEN BİN 460 KİŞİYE ULAŞMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Londra, 28 Ocak 20 : İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden son 14 gün içinde ülkeye gelen herkesten kendilerini tecrit etmelerini ve evden dışarı çıkmamalarını istedi. 

Hancock, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, koronavirüsünün semptomları görülmedikçe genellikle yayılmadığını belirtti ancak bundan yüzde yüz emin olunamayacağını vurguladı. Hancock, "Bu nedenle son 14 gün içinde Vuhan'dan dönen herkesten kendilerini tecrit etmelerini istiyoruz. İçeride kalın ve diğer insanlarla temastan kaçının, Ulusal Sağlık Hizmetleri ile telefon üzerinden iletişime geçin." dedi. 

Hancock ayrıca, Vuhan'dan gelen ve solunum sorunları yaşayanlardan da doktorlarını arayıp bilgi vermelerini ve klinik tavsiyesi olmadan evden çıkmamalarını istedi. 

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Sağlık yetkililerinin Vuhan'dan İngiltere'ye gelenleri izlemeye devam ettiğini ve halen bin 460 kişiye ulaşmaya çalışıldığını kaydeden Hancock, Dışişleri Bakanlığının bölgede kalan İngiliz vatandaşlarını tahliye etmek için çalıştığını anımsattı. 

İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedilmişti. 

Koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 bin 844'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti.

(AA/RU/HÖ)
 

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