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İngiltere İşçi Partisi Liderinin Posteri Atış Taliminde Kullanıldı, Savunma Bakanlığı Soruşturma Başlattı

Londra, 3 Nisan 19 (.): İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de bir grup askerin atış taliminde ana muhalefetteki İşçi Partisi\'nin lideri Jeremy Corbyn\'in fotoğrafının kullandıklarını gösteren bir videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

İngiltere İşçi Partisi Liderinin Posteri Atış Taliminde Kullanıldı, Savunma Bakanlığı Soruşturma Başlattı

Londra, 3 Nisan 19 (.): İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan\'ın başkenti Kabil\'de bir grup askerin atış taliminde ana muhalefetteki İşçi Partisi\'nin lideri Jeremy Corbyn\'in fotoğrafının kullandıklarını gösteren bir videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 14:49
İngiltere İşçi Partisi Liderinin Posteri Atış Taliminde Kullanıldı, Savunma Bakanlığı Soruşturma Başlattı

Londra, 3 Nisan 19 (.): İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir grup askerin atış taliminde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in fotoğrafının kullandıklarını gösteren bir videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Videoda, askerlerin Corbyn posterini hedef olarak kullanıp gerçek mermilerle ateş ettikleri görülüyor.

Başbakan Theresa May Salı günü İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecindeki tıkanıklığa çözüm bulmak amacıyla Corbyn'e görüşme teklif etmişti.

Ülkede bazı çevreler, söz konusu videonun bu gelişmenin hemen ardından dolaşıma sokulduğuna dikkat çekiliyor.

'BU KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞTIR'

İngiltere Savunma Bakanlığı videoyu kınadığını ve soruşturma başlattığını açıkladı.

Bakanlıktan bir sözcü "Sosyal medyada bir video dolaştığının farkındayız. Bu kabul edilemez bir davranıştır ve orduda beklenen yüksek standartların çok altındadır. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır" dedi.

İşçi Partisi'nden bir sözcü, "Bu ürkütücü ve kabul edilemez bir tavır. Savunma Bakanlığı'nın bu olayı araştırıp gerekeni yapacağına inanıyoruz" dedi.

(BBC/FG)

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