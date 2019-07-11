İngiltere İran\'la Gerilim Sonrası Bölgedeki İngiliz Bandıralı Gemileri Güvenlikleri Konusunda Uyardı

Londra, 11 Temmuz 19 : İngiltere, Hürmüz Boğazı'ndaki İngiliz bandıralı gemileri güvenlikleri konusunda uyardı.

Uyarı, İran'a ait üç geminin İngiliz bandıralı bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin engellemeye çalıştığı yönündeki haberleri izliyor.

BBC'ye konuşan İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Tobias Ellwood, tankerin, güzargahı değiştirilerek İran kara sularına yönelmesinin amaçlandığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise olay sonrası yaptığı açıklamada, gemilerin seyahat özgürlüğüne yönelik tehditlerin, uluslararası bir çözümü gerekli kıldığını vurguladı.

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin İngiliz tankerinin yolunu kesmeye çalıştığı iddialarını "sözünü bile etmeye değmez" diye tanımladı.

İNGİLTERE: KAYGIYLA KARŞILIYORUZ

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari bir petrol tankerini durdurmak istemesini kaygıyla karşıladıklarını söylemişti.

May'in sözcüsü "Bu durumdan kaygılıyız ve İran makamlarına bölgedeki gerilimin azaltılması çağrısı yapıyoruz. Körfez Bölgesi'nde uzun süredir deniz gücü varlığımız var. Sürekli olarak güvenlik durumunu gözlemliyoruz ve uluslararası hukuk uyarınca seyrüsefer özgürlüğünü sağlama taahhüdümüze bağlıyız" demişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, İran donanmasına bağlı hücum botların BP'nin işlettiği tankerin yolunu kesmeye çalıştıklarını ancak İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisinin müdahalesi sonucu İran botlarının tankerden uzaklaştıklarını açıklamıştı.

(BBC/FG)