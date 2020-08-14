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İngiltere, Fransa Ve Hollanda\'yı "14 Gün Karantinadan Muaf Tutulan Ülkeler Listesinden" Çıkardı

Londra, 14 Ağustos 20 (T.A:K): İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarını düşük tutmak istediklerini belirterek, Fransa ve Hollanda\'dan gelecek yolculara 14 gün karantina şartının getirileceğini bildirdi.

14 Ağustos 2020 Cuma 13:38
İngiltere, Fransa Ve Hollanda\'yı
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Londra, 14 Ağustos 20 (T.A:K): İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarını düşük tutmak istediklerini belirterek, Fransa ve Hollanda'dan gelecek yolculara 14 gün karantina şartının getirileceğini bildirdi.
Grant Shapps Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa, Hollanda ve Monako'nun güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.
İngiltere, daha önce, Kovid-19 salgınında artan yeni vakalar nedeniyle İspanya, Belçika, Andora ve Bahamalar'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti.

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İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat koridoru olarak da adlandırılan 14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesi açıklamıştı.  Buna göre listede yer alan 50 ülkeden İngiltere'ye gelecek yolculara, 14 günlük karantinada şartından muafiyet tanınıyordu.
(AA/ÖZ/FEZ)
 

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