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İngiltere Dışişleri Bakanı İle İranlı Mevkidaşı, Alıkonulan Gemilerle İlgili Görüş Alışverişinde Bulundu

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI HUNT:

İngiltere Dışişleri Bakanı İle İranlı Mevkidaşı, Alıkonulan Gemilerle İlgili Görüş Alışverişinde Bulundu

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI HUNT:

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24
İngiltere Dışişleri Bakanı İle İranlı Mevkidaşı, Alıkonulan Gemilerle İlgili Görüş Alışverişinde Bulundu

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI HUNT: "İNGİLİZ TAŞIMACILIĞI KORUNMALI VE KORUNACAKTIR DA" 
İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: "KONUNUN YASALARA VE HUKUKA GÖRE ELE ALINMASI VE TAKİP EDİLMESİ GEREKİYOR"
Londra/Tahran, 20 Temmuz 19 (.): İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, iki ülke arasında krize neden olan petrol tankerlerinin alıkonulmasını görüştü. 
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zarif ile görüştüğünü aktardı.
Hunt, Tahran'ın, geçen cumartesi günü, gerginliği azaltmayı istediğine dair verdiği güvencenin aksine hareket ederek, kendilerini son derece hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. 
Eğer bir çıkış yolu bulunacaksa verilen sözlerin eyleme dökülmesi gerektiğini belirten Hunt, "İngiliz taşımacılığı korunmalı ve korunacaktır da." dedi.
"ULUSLARARASI KARARLARA AYKIRI HAREKET ETTİĞİ İÇİN DURDURULDU" 
Görüşmeye ilişkin İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise iki bakan alıkonulan gemilerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.  
Zarif, İngiltere'nin, İran petrolünü taşıyan petrol tankerini yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu ancak Tahran yönetiminin tavrının bunun aksine olduğunu savundu.
İngiltere'ye ait geminin uluslararası kararlara aykırı hareket etmesi nedeniyle İran Gemi ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine durdurulduğunu kaydeden Zarif, "konunun yasalara ve hukuka göre ele alınması ve takip edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

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TANKER KRİZİ
İran'ın, dün Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.
İran, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu, ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı Mesdar adlı tankerin yoluna devam ettiğini açıklamıştı.
CEBELİTARIK'TA ALIKONULAN İRAN TANKERİ
İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.
İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.
İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.
İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.
(AA/HA)
 

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