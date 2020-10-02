banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1146
ALTIN
474.926
DOLAR
7.7407
STERLİN
10.0375
EURO
9.0677
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

İngiltere\'deki Çalışmaya Göre Koku Kaybı Kovid-19\'un Çok Belirgin Bir Semptomu

Ankara, 2 Ekim 20 : Koku kaybının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ateş ve öksürükle kıyaslandığında daha belirgin bir göstergesi olduğu bildirildi. 

02 Ekim 2020 Cuma 17:25
İngiltere\'deki Çalışmaya Göre Koku Kaybı Kovid-19\'un Çok Belirgin Bir Semptomu
banner337
banner351

Ankara, 2 Ekim 20 : Koku kaybının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ateş ve öksürükle kıyaslandığında daha belirgin bir göstergesi olduğu bildirildi. 

College London Üniversitesi (UCL), tat ve koku duyularını kaybeden 590 kişinin katılımıyla bir araştırma yürüttü.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 80'inde Kovid-19 antikorlarına rastlanırken, bu kişilerin yarısı, ateş veya öksürük şikayetleri yaşamadıkları bilgisini verdi. 

Uzmanlar, koku kaybı olanlarda, sadece tat kaybı yaşayanlarla karşılaştırıldığında antikora sahip olma olasılığının 3 katına çıktığını gözlemledi.

banner341
Bulguların koku kaybının Kovid-19'un "çok belirgin bir semptomu" olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden bilim insanları, test ve tedavi aşamasında bu semptoma daha fazla odaklanılmasını istedi.

İngiltere, koku ve tat kaybını mayısta Kovid-19 semptomlarına eklemişti.

Dünyada birçok ülkenin bu şikayetleri hala Kovid-19 semptomlarına dahil etmediği ifade ediliyor. 

Koku ve tat kaybının, yeni tip koronavirüsün burnun arkasında, boğazda ve dildeki hücreleri istila ettiğinde ortaya çıktığı düşünülüyor. 

Bu durumun, gripte koku ve tat almanın, solunum yollarının tıkanması sonucu etkilenmesinden farklı bir durum olduğuna işaret ediliyor.

(AA/ÖZ/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Liderler Zirvesi Sona Erdi
Ab Liderler Zirvesi Sona Erdi
Macron:
Macron: "fransa'da, Cumhuriyetin Ortağı Olması İçin İslam'ın Yapılandırılması Gerekiyor"
Merkel:
Merkel: "ab İle Türkiye, Vize Serbestisi Konusunu Görüşecek"
Kovid-19 İspanya'da Turizmi Vurdu
Kovid-19 İspanya'da Turizmi Vurdu
Pakistan, Ordusunun
Pakistan, Ordusunun "azerbaycan Güçleriyle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a Karşı Savaştığı" İddialarını Yalanladı
İran'da 187 Kişi Daha Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
İran'da 187 Kişi Daha Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
AB Liderler Zirvesi'nin İkinci Gün Oturumları Başladı
AB Liderler Zirvesi'nin İkinci Gün Oturumları Başladı
BM, Türkiye Ve Libya Arasındaki Deniz Sınırı Anlaşmasını Tescil Etti… Çavuşoğlu: “uluslararası Hukuk Çerçevesinde Milletimizin Haklarını Korumaya Kararlılıkla Devam Edeceğiz“
BM, Türkiye Ve Libya Arasındaki Deniz Sınırı Anlaşmasını Tescil Etti… Çavuşoğlu: “uluslararası Hukuk Çerçevesinde Milletimizin Haklarını Korumaya Kararlılıkla Devam Edeceğiz“
ABD'li Satış Sitesi Amazon 20 Bine Yakın Çalışanının Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı
ABD'li Satış Sitesi Amazon 20 Bine Yakın Çalışanının Koronavirüse Yakalandığını Açıkladı
Azerbaycan Ordusu, bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı
Azerbaycan Ordusu, bazı stratejik tepeleri işgalden kurtardı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim