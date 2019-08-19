İngiltere, Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı

Londra, 19 Ağustos 19 : İngiltere'nin terör örgütü DEAŞ'a katılan çifte vatandaş Jack Letts'i vatandaşlıktan çıkardığı iddia edildi.

İngiliz Sky News televizyonunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İngiliz medyasının "Jihadi (Cihatçı) Jack" lakabını taktığı Letts, vatandaşlıktan çıkarıldı.

Habere göre Letts'in vatandaşlıktan çıkarılma kararı eski Başbakan Theresa May döneminde alındı.

İngiliz İçişleri Bakanlığı ise bireysel vakalarla ilgili yorum yapmayacağını bildirdi.



Letts, Kanada - İngiltere çifte vatandaşlığına sahipti.May hükümeti, daha önce ailesinden kaçarak Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen ve DEAŞ'a katılan ShamimaBegum adlı genç kadını vatandaşlıktan çıkarmıştı.(AA/AK/FEZ)