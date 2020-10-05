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İngiltere’de Teknik Hata Nedeniyle 15 Bin 841 Kovid-19 Vakasının Kayıtlara Geçmediği Belirlendi

Londra, 5 Ekim 20 : İngiltere\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 15 bin 841 vakanın teknik sorunlar nedeniyle daha önce açıklanan günlük verilere dahil edilmediği bildirildi. 

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:11
İngiltere’de Teknik Hata Nedeniyle 15 Bin 841 Kovid-19 Vakasının Kayıtlara Geçmediği Belirlendi
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Londra, 5 Ekim 20 : İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 15 bin 841 vakanın teknik sorunlar nedeniyle daha önce açıklanan günlük verilere dahil edilmediği bildirildi. 

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarını raporlama sistemlerine aktaran veri yükleme sürecinde teknik bir sorunun oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, hafta sonu yapılan çalışmalarda 25 Eylül-2 Ekim'de 15 bin 841 vakanın günlük Kovid-19 verilerine eklenmediğinin tespit edildiği ve tüm vakalara kendi kendilerini izole etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Test ve İzleme Sistemi Tıp Danışmanı Susan Hopkins, açıklanan yeni sayılarla, ülkedeki toplam vaka sayısının daha önce bildirilenlerden daha yüksek olduğunu aktardı.  

Hopkins, bu vakaların 3 Ekim'de temaslı izleme sistemine aktarıldığını ve bunların etkin bir şekilde temas takibi değerlendirmesinin yapıldığını belirtti. 

Ülkede dün 22 bin 961 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve bu sayının daha önce yaşanan bir teknik sorun yüzünden bildirilmeyen vakaların eklenmesi nedeniyle yüksek olduğu duyurulmuştu.

Eksik vakaların dahil edilmesiyle, ülkede toplam vaka sayısı 502 bin 978'e yükseldi.

(AA/RU/FEZ)
 

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