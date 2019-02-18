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İngiltere\'de Sosyal Medyaya Yasal Düzenleme İstendi

İNGİLİZ PARLAMENTOSUNUN DİJİTAL, KÜLTÜR, MEDYA VE SPOR KOMİSYONU, FACEBOOK VE BENZERİ PLATFORMALARA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMEYE GİDİLMESİ ÇAĞRISI YAPTI

İngiltere\'de Sosyal Medyaya Yasal Düzenleme İstendi

İNGİLİZ PARLAMENTOSUNUN DİJİTAL, KÜLTÜR, MEDYA VE SPOR KOMİSYONU, FACEBOOK VE BENZERİ PLATFORMALARA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMEYE GİDİLMESİ ÇAĞRISI YAPTI

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:38
İngiltere\'de Sosyal Medyaya Yasal Düzenleme İstendi

İNGİLİZ PARLAMENTOSUNUN DİJİTAL, KÜLTÜR, MEDYA VE SPOR KOMİSYONU, FACEBOOK VE BENZERİ PLATFORMALARA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMEYE GİDİLMESİ ÇAĞRISI YAPTI

Londra, 18 Şubat 19 : İngiliz Parlamentosunun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komisyonu, Facebook ve benzeri platformalara yönelik kısıtlayıcı yasal düzenlemeye gidilmesi çağrısında bulundu.
Komisyonun bugün yayımlanan "dezenformasyon ve yalan haber" başlıklı raporunda, Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarının başkalarını taciz, nefret propagandası ve yalan haber yaymak için kullanıldığına işaret edilerek, ilgili şirketlerin de bu tür eylemleri engellemek konusunda gönülsüz davrandığı kaydedildi.
Raporda, "Büyük teknoloji şirketlerinin sınırlama ve uygun düzenleyici gözetim olmadan hızla büyümesine izin verilmemeli. Sadece hükümetler ve hukuk, onları sınırlayacak kadar güce sahip. Yasal araçlar zaten mevcut. Şimdi bunlar yani mahremiyet, veri koruma yasaları, antitröst ve rekabet yasaları dijital faaliyete de uygulanmalı. Sosyal medya şirketleri sadece bir platform oldukları mazeretinin arkasına saklanıp, yayımladıkları içerikle ilgili düzenleyici sorumluluğa sahip olmadıklarını iddia edemez." değerlendirmesine yer verildi.
Sosyal medyaya yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve yasal süreci başlatıp takip edecek bağımsız bir kurumun oluşturulması istenen raporda, "Facebook gibi şirketlerin 'dijital gangster' gibi davranıp kendilerini hukukun dışında görmelerine izin verilemez." ifadesi yer aldı.
Raporda, İngiltere'de seçim yasalarının da sosyal medya kullanımına dair düzenlemeleri içerecek şekilde güncellenmesi çağrısında bulunuldu.
2014 İskoçya referandumu, 2016 AB referandumu ve 2017 erken genel seçimde sosyal medya manipülasyonu yaşandığına dikkat çekilen raporda, bu manipülasyonların araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatması istendi.
Komisyon Başkanı Muhafazakar Parti Milletvekili Damian Collins, "Demokrasi, vatandaşların her gün kullandığımız sosyal medyada kimliği belirsiz kaynaklardan gelen kişiselleştirilmiş kara reklamlar ve dezenformasyon yoluyla hedef alınması nedeniyle tehlikededir." dedi.
Raporda ayrıca Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de Parlamento komisyonuna hakaretle suçlandı. Komisyonun 18 ay süren araştırması sırasında Zuckerberg, 3 kez ifade vermeye çağrılmış ancak olumsuz yanıt vermişti.
Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullandığı ortaya çıkmıştı.
(AA/AK/ÖK)

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