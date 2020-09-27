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İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti

EYLEMDE 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ÇIKAN OLAYLARA MÜDAHALE EDEN POLİSLERDEN 9\'U YARALANDI

27 Eylül 2020 Pazar 09:52
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
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EYLEMDE 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ÇIKAN OLAYLARA MÜDAHALE EDEN POLİSLERDEN 9'U YARALANDI
Londra, 27 Eylül 20 : İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun üyelerinin yasağa rağmen başkent Londra'da yaptığı eylemde 16 kişi gözaltına alındı. 
StandUpX üyeleri, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi. Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen yapılan gösteriye, polisin 15.00'e kadar izin verdiği belirtildi. 
Bu sürenin dolmasına rağmen grubun dağılmaması üzerine polis, müdahalede bulundu.
Protestocular, güvenlik güçlerine cam şişe atarken, polis de cop kullandı. Müdahale sırasında hem protestocu hem de polislerden yaralananlar oldu. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı müdahale sonrası grup, Hyde Park'a doğru yürüyüşe geçti. 
Polisin burada da müdahale ettiği gruptan bazıları daha sonra Buckingham Sarayı ve Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya yürüdü. 
16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 9 POLİS YARALANDI 
Konuya ilişkin Londra Polisinden yapılan açıklamada, toplam 16 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Gözaltılar, Kovid-19 önlemlerini ihlal etmek, polis memuruna saldırmak, asayişi bozmak ve şiddet gibi çeşitli suçlardan dolayı yapıldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, olaylara müdahalede bulunan polislerden 9'unun yaralandığı kaydediyldi.
Aynı grubun geçen haftaki eylemine de polis müdahale etmiş ve 32 kişi gözaltına alınmıştı.
REKOR VAKA

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İngiltere'de dün 6 bin 874 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı kaydedilmişti.
41 bin 936 ile Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu ülkede, vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.
İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.
YENİ TEDBİRLER
Ülkede yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra da kapanmaya başlamıştı.
Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülmüştü.
Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.
Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı
Başbakan Boris Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini açıklamıştı.
(AA/AK/GÜL)
 

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