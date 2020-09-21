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İngiltere\'de Polis James Bond\'un Çalınan Silahlarını Arıyor

Londra, 21 Eylül 20 : İngiltere\'de polis, James Bond filmlerinde kullanılan ve geçen mart ayında çalınan silahların bulunabilmesi için halktan yardım istedi. 

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:26
İngiltere\'de Polis James Bond\'un Çalınan Silahlarını Arıyor
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Londra, 21 Eylül 20 : İngiltere'de polis, James Bond filmlerinde kullanılan ve geçen mart ayında çalınan silahların bulunabilmesi için halktan yardım istedi. 

Londra polisinin, BBC'nin konuya ilişkin dün yayımladığı araştırmasının ardından yaptığı açıklamada, 23 Mart'ta meydana gelen olayda hepsi çeşitli James Bond filmlerinde kullanılan 5 tabancanın çalındığı hatırlatıldı. 

Markaları ve seri numaraları verilen tabancaların "Başka Gün Öl", "Bir Cinayete Bakış" ve "Yaşamak İçin Öldür" filmlerinde kullanıldığı ifade edildi. 

Silahlardan birinin, nisan ayında Essex kentindeki bir tren istasyonu yakınlarında bulunduğu ancak diğer 4 silahı bulma çalışmalarının halen sürdüğü vurgulandı. 

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Soruşturma ekibinin başındaki Dedektif Paul Ridley, konuya ilişkin açıklamasında "Hırsızlığın üzerinden 6 ay geçti ve silahlardan sadece biri bulundu. Ne yazık ki, bu da dış etkenlere maruz kaldığı ve bütünlüğü bozulduğu için ciddi şekilde paslanmış durumda." dedi. 

Ellerinde delil olarak suç mahallinin yakınına park edilmiş ve bölgede keşif yaptığı sanılan bir aracın görüntüsü olduğunu ifade eden Ridley, "Bir James Bond filmini anımsatan görüntülerde, gözetleme yapan kişinin kamerasının flaşını bile görebilirsiniz. Bu kişilerin suça karıştığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Silahların eşsiz olduğuna dikkati çeken Ridley, "Örneğin, Magnum, tümü kromla kaplanan dünyadaki tek ürün. 6,5 inç namlusu ve ahşap kabzası var. Walther PPK, Bir Cinayete Bakış filminde Roger Moore'un Eyfel Kulesi'nden paraşütle inen Grace Jones ile beraber yer aldığı ünlü sahnede kullandığı son silahtı." dedi. 

Halktan silahların bulunması için destek isteyen Ridley, "Şüphelilerin geliş ve gidişlerine tanık olan, ateşli silahların şu anda nerede olduğunu bilen veya bu silahlar kendilerine teklif edilen kişileri soruşturma ekibime bilgi vermeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

(AA/RU/YIL)
 

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