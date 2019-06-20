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İngiltere\'de Muhafazakar Parti Liderliği Yarışı... Dördüncü Tur Oylamada Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 157 Oyla İlk Sırayı Aldı

ÇEVRE BAKANI MİCHAEL GOVE İKİNCİ GELİRKEN, İÇİŞLERİ BAKANI SAJİD JAVİD İSE ELENDİ

İngiltere\'de Muhafazakar Parti Liderliği Yarışı... Dördüncü Tur Oylamada Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 157 Oyla İlk Sırayı Aldı

ÇEVRE BAKANI MİCHAEL GOVE İKİNCİ GELİRKEN, İÇİŞLERİ BAKANI SAJİD JAVİD İSE ELENDİ

20 Haziran 2019 Perşembe 14:20
İngiltere\'de Muhafazakar Parti Liderliği Yarışı... Dördüncü Tur Oylamada Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 157 Oyla İlk Sırayı Aldı

ÇEVRE BAKANI MİCHAEL GOVE İKİNCİ GELİRKEN, İÇİŞLERİ BAKANI SAJİD JAVİD İSE ELENDİ

Londra, 20 Haziran 19 : İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışının dördüncü tur oylamasında da eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk sırayı aldı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Muhafazakar Partili üyeleri, liderlik yarışının dördüncü turu için oy verdi. 

Oylamada Johnson, üçüncü turda aldığı 143 oyu 157'ye çıkararak yine birinci oldu.

Johnson'ı 61 oy ile Çevre Bakanı Michael Gove ve 59 oy ile Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt takip ederken, İçişleri Bakanı Sajid Javid 34 oyla elendi. 

Gove'un bir önceki turda ikinci gelen Hunt'ı geçmesi dikkati çekti. 

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İlk turda eski Avam Kamarası Lideri Adrea Leadsom, eski Çalışma Bakanı Esther McVey ve David Cameron döneminde partinin Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Mark Harper, ikinci turda eski Brexit Bakanı Dominic Raab ve üçüncü turda da Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart yarışa veda etmişti. 

SEÇİM SÜRECİ

Oylama turları, en çok milletvekilinin oyunu alan iki aday kalana dek devam edecek. Son iki aday partinin yaklaşık 125 bin üyesinin posta yoluyla katılacağı oylamada yarışacak.

Partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olacak isim 23 Temmuz'da ilan edilecek.

Yeni lider seçimi devam ederken, May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanamayarak liderlikten istifa etmişti.

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.

(AA/ID/SEL)
 

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