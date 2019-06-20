İngiltere\'de Liderlik Yarışında Aday Sayısı Üçe İndi, Eski Dışişleri Bakanı Johnson Favori

Londra, 20 Haziran 19 : İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışında aday sayısı üçe indi.
Partinin meclis grubunda yapılan son oylamada İçişleri Bakanı Sajid Javid elendi. Bu akşamki oylamada aday sayısı üçten ikiye inecek.
Muhafazakar Parti'nin liderini ve İngiltere'nin yeni başbakanını partinin yaklaşık 160 bin üyesi seçecek.
Üyeler Cumartesi günü postayla oylarını kullanmaya başlayacak.Muhafazakar Parti'nin liderinin ve İngiltere'nin yeni başbakanı en erken 22 Temmuz'da açıklanacak.
Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışının ana gündem maddesi ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit).
Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan AB'den ayrılması gerektiğini vurguluyor.
(BBC/FG)