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İngiltere\'de İstifa Eden Milletvekilleri Yeni Parti Kuruyor

İKTİDARDAKİ MUHAFAZAKAR PARTİ İLE ANA MUHALEFETTEKİ İŞÇİ PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİ YENİ PARTİ KURMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

İngiltere\'de İstifa Eden Milletvekilleri Yeni Parti Kuruyor

İKTİDARDAKİ MUHAFAZAKAR PARTİ İLE ANA MUHALEFETTEKİ İŞÇİ PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİ YENİ PARTİ KURMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

29 Mart 2019 Cuma 16:58
İngiltere\'de İstifa Eden Milletvekilleri Yeni Parti Kuruyor

İKTİDARDAKİ MUHAFAZAKAR PARTİ İLE ANA MUHALEFETTEKİ İŞÇİ PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİ YENİ PARTİ KURMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Londra, 29 Mart 19 : İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekilleri yeni parti kurmak için başvuruda bulundu.

Geçen ay Muhafazakar Partiden istifa eden 3 milletvekili ile İşçi Partisinden istifa eden 8 milletvekili ''Change UK'' adıyla partileşme sürecini resmen başlattı.

"Değişim" (Change) ve Birleşik Krallık (UK) kelimelerini adında bir araya getiren partinin geçici liderliğine de Muhafazakar Partili Heidi Allen getirildi.

Partilerinden Brexit politikaları nedeniyle istifa eden Avrupa Birliği'nde (AB) kalınmasından yana milletvekillerinden oluşan partinin, İngiltere'nin hala AB üyesi kalması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı amaçladığı belirtiliyor.

Geçen ay Brexit yanlıları Brexit Partisini kurmuştu. Bu partinin liderliği için de ülkedeki AB karşıtı kampanyanın önde gelen isimlerinden eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri NigelFarage en güçlü aday olarak görülüyor.

İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmaları Brexit'in geleneksel siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koyuyor.

Araştırmalara göre seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor. 

Yeni kurulan partilerin de İngiliz siyasetindeki bu eksen kaymasından yararlanmayı hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan, İngiliz parlamentosu da daha önce iki kez reddettiği Brexit anlaşmasını yeniden oylamaya hazırlanıyor.

Yerel saatle 14.30'da yapılması öngörülen oylamadan ''evet'' sonucu çıkması durumunda İngiltere'nin AB'den ayrılma tarihi 22 Mayıs olacak.

Başbakan Theresa May önceki gün parti içindeki muhalif milletvekillerine anlaşmanın parlamentoda geçmesi halinde istifa ederek AB ile müzakerelerin yeni aşamasını yeni başbakana bırakacağı sözünü verdi.

Anlaşmanın reddedilmesi durumunda ise İngiltere'nin 12 Nisan'da AB'den ayrılması gerekiyor.
Ancak AB İngiltere'ye yeni bir erteleme için kapıyı kapatmadı.

(AA/AK/FEZ)
 

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