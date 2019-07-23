İngiltere\'de İşçi Partisi Lideri Corbyn\'den Seçim Çağrısı

ANA MUHALAFETTEKİ İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ JEREMY CORBYN: - "KİMİN BAŞBAKAN OLACAĞINA HALKIMIZ GENEL SEÇİMLE KARAR VERMELİ"

Londra, 23 Temmuz 19 : İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri JeremyCorbyn, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğine gelerek ülkenin yeni başbakanı olmasına tepki gösterdi.

Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson'ın en zenginler için vergi indirimi vaadinde bulunarak ve Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılmayı zorlayarak yaklaşık 100 bin Muhafazakar Parti üyesinin desteğini kazanabildiğini belirtti.

"Ancak ülkemizin desteğini kazanmadı." değerlendirmesinde bulunan Corbyn, anlaşmasız Brexit'in işten çıkarmalar, zam, ulusal sağlık sisteminin ABD'ye satılması riski anlamına geldiğini savundu.

Corbyn, "Kimin başbakan olacağına halkımız genel seçimle karar vermeli." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKANI, MUHAFAZAKAR PARTİ ÜYELERİ BELİRLEDİ



Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı JeremyHunt 46 bin 656 oyda kalmıştı.Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.Johnson, kampanya sırasında 31 Ekim'de anlaşmasız da olsa AB'den ayrılma vaadi ile dikkat çekmişti.Başbakan TheresaMay'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor.(AA/AK/FEZ)