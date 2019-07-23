banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102556
ALTIN
261.326
DOLAR
5.7112
STERLİN
7.1121
EURO
6.3685
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yine trafik kazası: 2 kişi yaralandı
YİNE TRAFİK KAZASI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Aranan şahıs tutuklandı
ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
banner306
Flaş Haber
Kayıp şahıs ölü bulundu
Kapat

İngiltere\'de İşçi Partisi Lideri Corbyn\'den Seçim Çağrısı

ANA MUHALAFETTEKİ İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ JEREMY CORBYN: -

İngiltere\'de İşçi Partisi Lideri Corbyn\'den Seçim Çağrısı

ANA MUHALAFETTEKİ İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ JEREMY CORBYN: -

23 Temmuz 2019 Salı 15:23
İngiltere\'de İşçi Partisi Lideri Corbyn\'den Seçim Çağrısı

ANA MUHALAFETTEKİ İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ JEREMY CORBYN: - "KİMİN BAŞBAKAN OLACAĞINA HALKIMIZ GENEL SEÇİMLE KARAR VERMELİ"
Londra, 23 Temmuz 19 : İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri JeremyCorbyn, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğine gelerek ülkenin yeni başbakanı olmasına tepki gösterdi. 
Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson'ın en zenginler için vergi indirimi vaadinde bulunarak ve Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılmayı zorlayarak yaklaşık 100 bin Muhafazakar Parti üyesinin desteğini kazanabildiğini belirtti. 
"Ancak ülkemizin desteğini kazanmadı." değerlendirmesinde bulunan Corbyn, anlaşmasız Brexit'in işten çıkarmalar, zam, ulusal sağlık sisteminin ABD'ye satılması riski anlamına geldiğini savundu. 
Corbyn, "Kimin başbakan olacağına halkımız genel seçimle karar vermeli." ifadelerini kullandı. 
BAŞBAKANI, MUHAFAZAKAR PARTİ ÜYELERİ BELİRLEDİ 

banner317
Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı JeremyHunt 46 bin 656 oyda kalmıştı.
Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı. 
Johnson, kampanya sırasında 31 Ekim'de anlaşmasız da olsa AB'den ayrılma vaadi ile dikkat çekmişti. 
Başbakan TheresaMay'in yarın Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunmasının ardından Johnson'ın, Buckingham Sarayı'na giderek yeni hükümeti kurma görevini alması bekleniyor. 
(AA/AK/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'teki Sellerde Ölü Sayısı 47'ye Çıktı
Bangladeş'teki Sellerde Ölü Sayısı 47'ye Çıktı
Rusya'da Çocuk Kampında Yangın: 4 Ölü
Rusya'da Çocuk Kampında Yangın: 4 Ölü
Tayland ordusu kendi ülkesini bombalıyor
Tayland ordusu kendi ülkesini bombalıyor
Etiyopya'nın Güney Eyaletinde Güvenliği Ordu Devraldı
Etiyopya'nın Güney Eyaletinde Güvenliği Ordu Devraldı
İngiltere'nin yeni başbakanı Borıs Johnson olacak
İngiltere'nin yeni başbakanı Borıs Johnson olacak
Alman Daimler’in Yüzde 5'i Çinli Şirkete Satıldı
Alman Daimler’in Yüzde 5'i Çinli Şirkete Satıldı
Nepal'de Toprak Kayması: 8 Ölü, 2 Kayıp
Nepal'de Toprak Kayması: 8 Ölü, 2 Kayıp
Güney Kore'den Rus Uçağına Uyarı Ateşi
Güney Kore'den Rus Uçağına Uyarı Ateşi
14 Ülke Akdeniz’deki Sığınmacıları Paylaşmayı Kabul Etti
14 Ülke Akdeniz’deki Sığınmacıları Paylaşmayı Kabul Etti
Queen'in Bohemıan Rhapsody Videosu Youtube'da 1 Milyardan Fazla İzlenen En Eski Şarkı Oldu
Queen'in Bohemıan Rhapsody Videosu Youtube'da 1 Milyardan Fazla İzlenen En Eski Şarkı Oldu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim