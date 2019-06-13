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İngiltere\'de İktidardaki Muhafazakar Parti\'de Genel Başkanlık Yarışında İlk Oylama Bugün

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): İngiltere BaşbakanıTheresaMay\'in parti liderliğini bırakması sonrası partide genel başkanlık yarışı için Muhafazakar Parti\'nin meclis grubunda ilk oylama bugün yapılacak.

İngiltere\'de İktidardaki Muhafazakar Parti\'de Genel Başkanlık Yarışında İlk Oylama Bugün

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): İngiltere BaşbakanıTheresaMay\'in parti liderliğini bırakması sonrası partide genel başkanlık yarışı için Muhafazakar Parti\'nin meclis grubunda ilk oylama bugün yapılacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 07:56
İngiltere\'de İktidardaki Muhafazakar Parti\'de Genel Başkanlık Yarışında İlk Oylama Bugün

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): İngiltere BaşbakanıTheresaMay'in parti liderliğini bırakması sonrası partide genel başkanlık yarışı için Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda ilk oylama bugün yapılacak.

Avam Kamarası'nda yapılacak gizli oylamada 10 aday yarışacak. May, halefi seçilene dek başbakanlığı sürdürecek.

Oyların en az 17'sini alamayan adaylar yarışa devam edemeyecek.

Milletvekilleri, sonraki aşamada 18, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde yapılacak oylamalarla aday sayısını ikiye indirecek.

22 Temmuz ile başlayan hafta TheresaMay'in halefi olacak ismin açıklanması bekleniyor. Yeni lider aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak.

JOHNSON YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Anketlere göre halen yarışı önde götüren isim, Çarşamba günü adaylık kampanyasını resmen başlatan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson.

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Bugün yapılacak oylama, Muhafazakar Parti'de bu ayın başında kabul edilen yeni kurallar altında yapılacak.

Liderlik yarışını hızlandırmayı hedefleyen bu kurallara göre, ilk oylamada yüzde 5 sınırının altında kalan adaylar devam edemeyecek.

Muhafazakar Parti'de 11 milletvekili genel başkanlığa aday olduklarını açıklamıştı ve bunlardan 10'u gereken desteği aldı.

Lider adaylarının en az 8 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var ve Brexit için ikinci bir oylama yapılmasını tek savunan isim olan Sam Gyimah , gereken desteği almak için yeterli zaman olmadığını söyleyerek yarıştan çekildi.

22 Haziran'dan itibaren ise Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi oy kullanmaya başlayacak.

"31 EKİM'DE GEREKİRSE ANLAŞMA OLMADAN AB'DEN AYRILALIM"

Anketlere göre halen yarışı önde götüren isim eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson.

Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından ve Brexit sürecinin tamamlanmasından yana.

Johnson, AB'den aksi yönde yapılan açıklamalara karşın, birlikle yeni bir anlaşmayı müzakere edeceğini ve İrlanda sınırı için "alternatif düzenlemeler" bulunabileceğini savunuyor.
(BBC/HUR/ŞEB)
 

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